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В Россию привезли обновленный кроссовер Peugeot 5008 второго поколения - 12.09.2024, ПРАЙМ
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В Россию привезли обновленный кроссовер Peugeot 5008 второго поколения
В Россию привезли обновленный кроссовер Peugeot 5008 второго поколения - 12.09.2024, ПРАЙМ
В Россию привезли обновленный кроссовер Peugeot 5008 второго поколения
В России появился рестайлинговый Peugeot 5008 второго поколения 2024 года выпуска, импортированный компанией "Автомобильные технологии" следует из данных сайта... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T13:12+0300
2024-09-12T13:12+0300
россия
peugeot
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. В России появился рестайлинговый Peugeot 5008 второго поколения 2024 года выпуска, импортированный компанией "Автомобильные технологии" следует из данных сайта Авто.ру.Автомобиль предлагается с 8-ступенчатым "автоматом" и передним приводом. Он оснащен 1,8-литровой турбированной четырехцилиндровой двигателем мощностью 211 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 10,5 секунды, а максимальная скорость составляет 220 км/ч.Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,3 литра на 100 км пути. Габариты автомобиля - 4670х1855х1655 мм, между осями - 2840 мм. Масса автомобиля - 1570 кг. Варианты комплектации включают шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, светодиодную оптику, круговой обзор, парктроники, цифровую приборную панель, кожаную отделку салона и другие опции.Базовая модель стоит от 4,2 миллиона рублей, а версия GT - 4,7 миллиона рублей и отличается черным декором экстерьера, продвинутыми фарами, массажерами в передних сидениях и другими дополнительными функциями.
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россия, peugeot
РОССИЯ, Peugeot
13:12 12.09.2024
 
В Россию привезли обновленный кроссовер Peugeot 5008 второго поколения

Авто.ру: в России появился обновленный кроссовер Peugeot 5008 второго поколения

© РИА Новости . Николай Хижняк | Перейти в медиабанкАвтомобиль Peugeot 5008
Автомобиль Peugeot 5008 - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Николай Хижняк
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. В России появился рестайлинговый Peugeot 5008 второго поколения 2024 года выпуска, импортированный компанией "Автомобильные технологии" следует из данных сайта Авто.ру.
Автомобиль предлагается с 8-ступенчатым "автоматом" и передним приводом. Он оснащен 1,8-литровой турбированной четырехцилиндровой двигателем мощностью 211 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 10,5 секунды, а максимальная скорость составляет 220 км/ч.
Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,3 литра на 100 км пути. Габариты автомобиля - 4670х1855х1655 мм, между осями - 2840 мм. Масса автомобиля - 1570 кг. Варианты комплектации включают шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, светодиодную оптику, круговой обзор, парктроники, цифровую приборную панель, кожаную отделку салона и другие опции.
Базовая модель стоит от 4,2 миллиона рублей, а версия GT - 4,7 миллиона рублей и отличается черным декором экстерьера, продвинутыми фарами, массажерами в передних сидениях и другими дополнительными функциями.
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