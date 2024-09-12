https://1prime.ru/20240912/avto-851522364.html

В Россию привезли обновленный кроссовер Peugeot 5008 второго поколения

В Россию привезли обновленный кроссовер Peugeot 5008 второго поколения - 12.09.2024, ПРАЙМ

В Россию привезли обновленный кроссовер Peugeot 5008 второго поколения

В России появился рестайлинговый Peugeot 5008 второго поколения 2024 года выпуска, импортированный компанией "Автомобильные технологии" следует из данных сайта... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T13:12+0300

2024-09-12T13:12+0300

2024-09-12T13:12+0300

россия

peugeot

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. В России появился рестайлинговый Peugeot 5008 второго поколения 2024 года выпуска, импортированный компанией "Автомобильные технологии" следует из данных сайта Авто.ру.Автомобиль предлагается с 8-ступенчатым "автоматом" и передним приводом. Он оснащен 1,8-литровой турбированной четырехцилиндровой двигателем мощностью 211 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 10,5 секунды, а максимальная скорость составляет 220 км/ч.Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,3 литра на 100 км пути. Габариты автомобиля - 4670х1855х1655 мм, между осями - 2840 мм. Масса автомобиля - 1570 кг. Варианты комплектации включают шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, светодиодную оптику, круговой обзор, парктроники, цифровую приборную панель, кожаную отделку салона и другие опции.Базовая модель стоит от 4,2 миллиона рублей, а версия GT - 4,7 миллиона рублей и отличается черным декором экстерьера, продвинутыми фарами, массажерами в передних сидениях и другими дополнительными функциями.

https://1prime.ru/20240909/avto-851438190.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, peugeot