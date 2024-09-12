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Раскрыты главные недостатки китайских автомобилей
Раскрыты главные недостатки китайских автомобилей - 12.09.2024, ПРАЙМ
Раскрыты главные недостатки китайских автомобилей
Автомобильный эксперт ИЦ НТИ "Автонет" Московского политеха Юрий Урюков рассказал о главных недостатках китайских машин. | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T10:33+0300
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Автомобильный эксперт ИЦ НТИ "Автонет" Московского политеха Юрий Урюков рассказал о главных недостатках китайских машин.Так, по словам аналитика, китайские производители хоть и хороши в сборке автомобилей, но собрать машину из качественных деталей недостаточно. Он заявил, что яинальная настройка все еще не является сильной стороной автопроизводителей в Китае.Урюков упомянул, что некоторые китайские машины, например, могут "не видеть" зарядную станцию или требовать обновление программного обеспечения. По его словам, некоторые китайские автомобильные системы работают довольно "криво".
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Раскрыты главные недостатки китайских автомобилей
Автоэксперт Урюков: у китайских авто отсутствует финальная настройка агрегатов
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ.
Автомобильный эксперт ИЦ НТИ "Автонет" Московского политеха Юрий Урюков рассказал
о главных недостатках китайских машин.
Так, по словам аналитика, китайские производители хоть и хороши в сборке автомобилей, но собрать машину из качественных деталей недостаточно. Он заявил, что яинальная настройка все еще не является сильной стороной автопроизводителей в Китае.
Урюков упомянул, что некоторые китайские машины, например, могут "не видеть" зарядную станцию или требовать обновление программного обеспечения. По его словам, некоторые китайские автомобильные системы работают довольно "криво".
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