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Раскрыты главные недостатки китайских автомобилей - 12.09.2024, ПРАЙМ
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Раскрыты главные недостатки китайских автомобилей
Раскрыты главные недостатки китайских автомобилей - 12.09.2024, ПРАЙМ
Раскрыты главные недостатки китайских автомобилей
Автомобильный эксперт ИЦ НТИ "Автонет" Московского политеха Юрий Урюков рассказал о главных недостатках китайских машин. | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T10:33+0300
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Автомобильный эксперт ИЦ НТИ "Автонет" Московского политеха Юрий Урюков рассказал о главных недостатках китайских машин.Так, по словам аналитика, китайские производители хоть и хороши в сборке автомобилей, но собрать машину из качественных деталей недостаточно. Он заявил, что яинальная настройка все еще не является сильной стороной автопроизводителей в Китае.Урюков упомянул, что некоторые китайские машины, например, могут "не видеть" зарядную станцию или требовать обновление программного обеспечения. По его словам, некоторые китайские автомобильные системы работают довольно "криво".
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РОССИЯ, авторынок РФ
10:33 12.09.2024
 
Раскрыты главные недостатки китайских автомобилей

Автоэксперт Урюков: у китайских авто отсутствует финальная настройка агрегатов

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Автомобильный эксперт ИЦ НТИ "Автонет" Московского политеха Юрий Урюков рассказал о главных недостатках китайских машин.
Так, по словам аналитика, китайские производители хоть и хороши в сборке автомобилей, но собрать машину из качественных деталей недостаточно. Он заявил, что яинальная настройка все еще не является сильной стороной автопроизводителей в Китае.
Урюков упомянул, что некоторые китайские машины, например, могут "не видеть" зарядную станцию или требовать обновление программного обеспечения. По его словам, некоторые китайские автомобильные системы работают довольно "криво".
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