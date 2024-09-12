https://1prime.ru/20240912/avtomobili-851517125.html

Раскрыты главные недостатки китайских автомобилей

Раскрыты главные недостатки китайских автомобилей - 12.09.2024, ПРАЙМ

Раскрыты главные недостатки китайских автомобилей

Автомобильный эксперт ИЦ НТИ "Автонет" Московского политеха Юрий Урюков рассказал о главных недостатках китайских машин. | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T10:33+0300

2024-09-12T10:33+0300

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Автомобильный эксперт ИЦ НТИ "Автонет" Московского политеха Юрий Урюков рассказал о главных недостатках китайских машин.Так, по словам аналитика, китайские производители хоть и хороши в сборке автомобилей, но собрать машину из качественных деталей недостаточно. Он заявил, что яинальная настройка все еще не является сильной стороной автопроизводителей в Китае.Урюков упомянул, что некоторые китайские машины, например, могут "не видеть" зарядную станцию или требовать обновление программного обеспечения. По его словам, некоторые китайские автомобильные системы работают довольно "криво".

https://1prime.ru/20240912/avto-851504816.html

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россия, авторынок рф