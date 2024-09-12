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Россия нарастила импорт легковушек из Южной Кореи - 12.09.2024, ПРАЙМ
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Россия нарастила импорт легковушек из Южной Кореи
Россия нарастила импорт легковушек из Южной Кореи - 12.09.2024, ПРАЙМ
Россия нарастила импорт легковушек из Южной Кореи
Поставки легковых автомобилей в Россию из Южной Кореи растут третий месяц подряд после двух месяцев снижения - в июле они увеличились почти на четверть как в... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T05:20+0300
2024-09-12T05:20+0300
россия
авторынок рф
южная корея
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Поставки легковых автомобилей в Россию из Южной Кореи растут третий месяц подряд после двух месяцев снижения - в июле они увеличились почти на четверть как в месячном, так и в годовом выражении, до 57,6 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных корейской статслужбы. Так, по итогам июля этого года объем импорта Россией легковых автомобилей из Южной Кореи вырос по сравнению с июнем на 24,6%, до 57,6 миллиона долларов. А за год, с июля 2023 года, они увеличились на 24,4%. В июле поставки достигли максимума с февраля. Рост поставок продолжился с мая, после двух месяцев снижения. Так, в июне они достигли 46,3 миллиона долларов, в мае - 41,6 миллиона, в апреле 39,3 миллиона, а в марте - 44,3 миллиона долларов. При этом за первые 7 месяцев текущего года объем покупок Россией авто из Кореи сократился, если сравнивать с таким же периодом годом ранее. Поставки в этом периоде снизились на 28,2% в годовом выражении, до 350,8 миллиона долларов. Всего по итогам 2023 года Россия купила южно-корейских машин на 651,6 миллиона долларов. В июле РФ стала тринадцатой в списке основных покупателей легковушек у Кореи с долей в корейском экспорте в 1,12%. Лидером стали США с покупками на 2,4 миллиарда долларов и долей в поставках в 47,3%. Также в пятерку вошли Канада - 530 миллионов долларов (10,3%), Австралия - 264 миллиона (5,1%), Великобритания - 204 миллиона (4%) и Киргизия - 173 миллиона долларов и доля в корейском экспорте 3,4%.
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россия, авторынок рф, южная корея
РОССИЯ, авторынок РФ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
05:20 12.09.2024
 
Россия нарастила импорт легковушек из Южной Кореи

Россия третий месяц подряд наращивает импорт легковушек из Южной Кореи

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Поставки легковых автомобилей в Россию из Южной Кореи растут третий месяц подряд после двух месяцев снижения - в июле они увеличились почти на четверть как в месячном, так и в годовом выражении, до 57,6 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных корейской статслужбы.
Так, по итогам июля этого года объем импорта Россией легковых автомобилей из Южной Кореи вырос по сравнению с июнем на 24,6%, до 57,6 миллиона долларов. А за год, с июля 2023 года, они увеличились на 24,4%.
В июле поставки достигли максимума с февраля. Рост поставок продолжился с мая, после двух месяцев снижения. Так, в июне они достигли 46,3 миллиона долларов, в мае - 41,6 миллиона, в апреле 39,3 миллиона, а в марте - 44,3 миллиона долларов.
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При этом за первые 7 месяцев текущего года объем покупок Россией авто из Кореи сократился, если сравнивать с таким же периодом годом ранее. Поставки в этом периоде снизились на 28,2% в годовом выражении, до 350,8 миллиона долларов.
Всего по итогам 2023 года Россия купила южно-корейских машин на 651,6 миллиона долларов.
В июле РФ стала тринадцатой в списке основных покупателей легковушек у Кореи с долей в корейском экспорте в 1,12%. Лидером стали США с покупками на 2,4 миллиарда долларов и долей в поставках в 47,3%. Также в пятерку вошли Канада - 530 миллионов долларов (10,3%), Австралия - 264 миллиона (5,1%), Великобритания - 204 миллиона (4%) и Киргизия - 173 миллиона долларов и доля в корейском экспорте 3,4%.
 
РОССИЯавторынок РФЮЖНАЯ КОРЕЯ
 
 
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