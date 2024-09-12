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СМИ раскрыло, какие новые аргументы для повышения ставки появились у ЦБ - 12.09.2024, ПРАЙМ
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СМИ раскрыло, какие новые аргументы для повышения ставки появились у ЦБ
СМИ раскрыло, какие новые аргументы для повышения ставки появились у ЦБ - 12.09.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыло, какие новые аргументы для повышения ставки появились у ЦБ
У Центробанка появились новые аргументы для повышения ключевой ставки. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ", ссылаясь на данные, опубликованную перед... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T11:01+0300
2024-09-12T11:15+0300
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ставка банка россии
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. У Центробанка появились новые аргументы для повышения ключевой ставки. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ", ссылаясь на данные, опубликованную перед заседанием совета директоров регулятора по этому вопросу 13 сентября.Сообщается, мониторинг предприятий Банка России наблюдает снижение общего индекса бизнес-климата с 6,8 до 5,7 пункта, которое произошло на фоне резкого ухудшения оценок текущего выпуска и спроса до минимумов конца 2022 года.При этом в ЦБ рассказали, что ожидания в отношении выпуска и спроса, напротив, демонстрируют рост с 12,6 до 13,4 пункта. Это, по данным экспертов, связано с перспективой увеличения господдержки.Один из собеседников издания рассказал, что поводом для беспокойства регулятора являются инфляционные ожидания. По его словам, предприятия розничной торговли прогнозируют рост отпускных цен более чем на 11 процентов в годовом выражении в ближайшие три месяца. В то же время, эксперт отметил, что пакет аргументов Банка России для повышения ставки остается тем же.
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россия, ставка банка россии, инфляция
Банк России, РОССИЯ, ставка Банка России, инфляция
11:01 12.09.2024 (обновлено: 11:15 12.09.2024)
 
СМИ раскрыло, какие новые аргументы для повышения ставки появились у ЦБ

"Ъ": у Банка России появились новые аргументы для повышения ключевой ставки

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. У Центробанка появились новые аргументы для повышения ключевой ставки. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ", ссылаясь на данные, опубликованную перед заседанием совета директоров регулятора по этому вопросу 13 сентября.
Сообщается, мониторинг предприятий Банка России наблюдает снижение общего индекса бизнес-климата с 6,8 до 5,7 пункта, которое произошло на фоне резкого ухудшения оценок текущего выпуска и спроса до минимумов конца 2022 года.
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При этом в ЦБ рассказали, что ожидания в отношении выпуска и спроса, напротив, демонстрируют рост с 12,6 до 13,4 пункта. Это, по данным экспертов, связано с перспективой увеличения господдержки.
Один из собеседников издания рассказал, что поводом для беспокойства регулятора являются инфляционные ожидания. По его словам, предприятия розничной торговли прогнозируют рост отпускных цен более чем на 11 процентов в годовом выражении в ближайшие три месяца.
В то же время, эксперт отметил, что пакет аргументов Банка России для повышения ставки остается тем же.
 
Банк РоссииРОССИЯставка Банка Россииинфляция
 
 
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