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Крупнейшие банки РФ обяжут разрешить клиентам операции с цифровыми рублями - 12.09.2024, ПРАЙМ
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Крупнейшие банки РФ обяжут разрешить клиентам операции с цифровыми рублями
Крупнейшие банки РФ обяжут разрешить клиентам операции с цифровыми рублями - 12.09.2024, ПРАЙМ
Крупнейшие банки РФ обяжут разрешить клиентам операции с цифровыми рублями
ЦБ РФ предлагает обязать крупнейшие российские банки к 1 июля 2025 года обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями, а торговые | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T11:36+0300
2024-09-12T11:58+0300
банк россии
россия
цифровой рубль
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ предлагает обязать крупнейшие российские банки к 1 июля 2025 года обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями, а торговые и сервисные предприятия с годовой выручкой более 30 миллионов рублей - принимать с этой даты оплату в цифровых рублях, сообщил регулятор.Он направил в Минфин России предложения по изменению законодательства, согласно которым "крупнейшие банки к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями: открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать переводы, а также принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре". В сообщении на сайте ЦБ указывается, что речь о системно значимых кредитных организациях.Остальным банкам с универсальной лицензией предполагается дать больше времени на доработку их систем - до 1 июля 2026 года, прочим кредитным организациям - до 1 июля 2027 года."Кроме того, планируется установить сроки обязательного приема оплаты в цифровых рублях для торговых и сервисных предприятий (ТСП). Компании с годовой выручкой более 30 миллионов рублей должны будут это делать с 1 июля 2025 года, более 20 миллионов рублей - с 1 июля 2026 года, все другие - с 1 июля 2027 года", - говорится в сообщении.При этом после массового запуска цифровых рублей и банки, и ТСП смогут внедрять их прием по мере готовности своих систем, в том числе ранее сроков, предложенных в документе. "Напомним, что оплата покупок цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду на базе НСПК, что исключит дополнительные издержки для банков и ТСП", - добавляет ЦБ.
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россия, цифровой рубль
Банк России, РОССИЯ, ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ
11:36 12.09.2024 (обновлено: 11:58 12.09.2024)
 
Крупнейшие банки РФ обяжут разрешить клиентам операции с цифровыми рублями

ЦБ: банки РФ к 1 июля 2025 года должны позволить операции с цифровыми рублями

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ предлагает обязать крупнейшие российские банки к 1 июля 2025 года обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями, а торговые и сервисные предприятия с годовой выручкой более 30 миллионов рублей - принимать с этой даты оплату в цифровых рублях, сообщил регулятор.
Он направил в Минфин России предложения по изменению законодательства, согласно которым "крупнейшие банки к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями: открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать переводы, а также принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре". В сообщении на сайте ЦБ указывается, что речь о системно значимых кредитных организациях.
Остальным банкам с универсальной лицензией предполагается дать больше времени на доработку их систем - до 1 июля 2026 года, прочим кредитным организациям - до 1 июля 2027 года.
"Кроме того, планируется установить сроки обязательного приема оплаты в цифровых рублях для торговых и сервисных предприятий (ТСП). Компании с годовой выручкой более 30 миллионов рублей должны будут это делать с 1 июля 2025 года, более 20 миллионов рублей - с 1 июля 2026 года, все другие - с 1 июля 2027 года", - говорится в сообщении.
При этом после массового запуска цифровых рублей и банки, и ТСП смогут внедрять их прием по мере готовности своих систем, в том числе ранее сроков, предложенных в документе. "Напомним, что оплата покупок цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду на базе НСПК, что исключит дополнительные издержки для банков и ТСП", - добавляет ЦБ.
 
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