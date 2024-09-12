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Крупнейшие банки РФ обяжут разрешить клиентам операции с цифровыми рублями

Крупнейшие банки РФ обяжут разрешить клиентам операции с цифровыми рублями - 12.09.2024, ПРАЙМ

Крупнейшие банки РФ обяжут разрешить клиентам операции с цифровыми рублями

ЦБ РФ предлагает обязать крупнейшие российские банки к 1 июля 2025 года обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями, а торговые | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T11:36+0300

2024-09-12T11:36+0300

2024-09-12T11:58+0300

банк россии

россия

цифровой рубль

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ предлагает обязать крупнейшие российские банки к 1 июля 2025 года обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями, а торговые и сервисные предприятия с годовой выручкой более 30 миллионов рублей - принимать с этой даты оплату в цифровых рублях, сообщил регулятор.Он направил в Минфин России предложения по изменению законодательства, согласно которым "крупнейшие банки к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями: открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать переводы, а также принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре". В сообщении на сайте ЦБ указывается, что речь о системно значимых кредитных организациях.Остальным банкам с универсальной лицензией предполагается дать больше времени на доработку их систем - до 1 июля 2026 года, прочим кредитным организациям - до 1 июля 2027 года."Кроме того, планируется установить сроки обязательного приема оплаты в цифровых рублях для торговых и сервисных предприятий (ТСП). Компании с годовой выручкой более 30 миллионов рублей должны будут это делать с 1 июля 2025 года, более 20 миллионов рублей - с 1 июля 2026 года, все другие - с 1 июля 2027 года", - говорится в сообщении.При этом после массового запуска цифровых рублей и банки, и ТСП смогут внедрять их прием по мере готовности своих систем, в том числе ранее сроков, предложенных в документе. "Напомним, что оплата покупок цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду на базе НСПК, что исключит дополнительные издержки для банков и ТСП", - добавляет ЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, цифровой рубль