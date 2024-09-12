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Цена на бензин Аи-95 опустилась ниже 67 тысяч рублей за тонну

Цена на бензин Аи-95 опустилась ниже 67 тысяч рублей за тонну - 12.09.2024, ПРАЙМ

Цена на бензин Аи-95 опустилась ниже 67 тысяч рублей за тонну

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снижается пятый торговый день подряд; только за четверг марка по... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T14:15+0300

2024-09-12T14:15+0300

2024-09-12T14:15+0300

экономика

россия

бензин

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снижается пятый торговый день подряд; только за четверг марка по территориальному индексу Европейской части России подешевела на 1,89%, до 66 527 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. В конце августа бензин Аи-95 все ближе подходил к историческому ценовому рекорду в 76 876 рублей за тонну, который был достигнут 7 сентября 2023 года. Однако на этой неделе цены снижаются серьёзными темпами. Кроме того, в четверг продолжил дешеветь и бензин Аи-92: за день его цена опустилась на 0,76% - до 59 030 рублей за тонну. А цена на летнее дизельное топливо по итогам торговой сессии снизилась на 0,98% - до 59 709 рублей за тонну. Тонна мазута за день подешевела на 3,79%, до 25 742 рублей, сжиженных углеводородных газов (СУГов) - на 1,58%, до 38 588 рублей за тонну. В то же время цена на авиакеросин выросла на 0,81% - до 82 263 рублей за тонну. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за пределы стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. При этом вводить запрет на экспорт дизельного топлива, по мнению профильных ведомств, не требуется. Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Виталий Королев в начале сентября заявлял, что нефтяники в последнее время наращивают переработку. По его словам, после увеличения выпуска топлива оптовые цены пойдут вниз. В Минэнерго также заявили РИА Новости, что предложения топлива на бирже достаточно. Кроме того, в стране сформированы достаточные запасы нефтепродуктов: бензина - 1,9 миллиона тонн, дизельного топлива - 3,2 миллиона.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бензин