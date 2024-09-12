Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инвесторы бегут с Мосбиржи: последний шанс вернуть все обратно - 12.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240912/birzha-851484474.html
Инвесторы бегут с Мосбиржи: последний шанс вернуть все обратно
Инвесторы бегут с Мосбиржи: последний шанс вернуть все обратно - 12.09.2024, ПРАЙМ
Инвесторы бегут с Мосбиржи: последний шанс вернуть все обратно
В августе розничные инвесторы стали крупнейшими нетто-продавцами акций, как показал "Обзор рисков финансовых рынков" Банка России. Чистые продажи акций... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T08:00+0300
2024-09-12T08:00+0300
мнения аналитиков
мосбиржа
индекс мосбиржи
инвестиции
ставка банка россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851484474.jpg?1726117202
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. В августе розничные инвесторы стали крупнейшими нетто-продавцами акций, как показал "Обзор рисков финансовых рынков" Банка России. Чистые продажи акций физлицами в прошлом месяце составили 17,9 миллиарда рублей, а накопленный объем продаж с начала года составил 15 миллиардов рублей. Среднедневной объем торгов акциями в августе снизился на 6,9% и составил 101,3 миллиарда рублей против 108,9 миллиарда рублей в июле, при этом в конце месяца наблюдался рост активности сделок. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 78,5%. Основную поддержку рынку оказывали банки, не относящиеся к категории системно значимых, они приобрели акции на 17,5 миллиарда рублей.В результате индекс МосБиржи находился под усиленным давлением, потеряв за месяц 10%. В моменте IMOEX опускался к отметке в 2500 пунктов – минимума с мая 2023 года. Падение котировок происходило из-за ухудшения условий для акций как рискованных инструментов – обострение ситуации в Курской области усилило напряженность. Одновременно с этим негативный тренд в мировых ценах на нефть из-за слабого спроса и не обнадеживающих перспектив экономики Китая, крупнейшего импортера топлива, провоцировало на российских площадках пессимизм. Несмотря на изолированность от международных рынков капитала, индекс МосБиржи по-прежнему чувствителен к нефтяным котировкам, поскольку значимый вес в бенчмарке занимает нефтяной сектор (порядка 24%).Дополнительное давление на настроения оказывала перспектива ужесточения денежно-кредитной политики после разогнавшейся инфляции. Кроме того, сезон отчетностей оказался разочаровывающим из-за замедления роста либо снижения корпоративных прибылей, давление на которые оказывали и почти вдвое возросшие финансовые расходы в условиях повышенных ставок. Даже в случае Сбербанка, выигрывающего от повышения процентных ставок, номинальные темпы роста прибыли были близки к инфляции (+10,1% г/г по итогам первого полугодия). Негативно были восприняты и прогнозы прибылей и дивидендов. Это подтолкнуло инвесторов к перебалансировке портфелей в пользу низкорисковых и более доходных при повышенных процентных ставках инструментов денежного рынка и облигаций.Охлаждение риск-аппетита препятствовало и возвращению ликвидности на рынок за счет реинвестирования дивидендов. В силу этого дивидендные гэпы, возникшие после дивидендных отсечек мая-июля, требовали более длительного времени на закрытие, чем в предыдущие годы, что усиливало давление на котировки.В последние дни рынок получил некоторое облегчение, поскольку макроданные сигнализируют о снижении кредитного импульса после отмены широких льготных программ ипотеки, потребительский спрос увеличивается более скромными темпами, рост деловой активности замедляется. При этом Банк России в недавнем отчете о трендах в экономике за июль-август не исключил, что тренд на дезинфляцию формируется, и пик роста цен, возможно, пройден в июле. Это дает регулятору возможность сделать паузу в повышении ключевой ставки в сентябре, чтобы оценить данные за август-сентябрь и целесообразность дополнительного ужесточения ДКП. Тем более, что трансмиссионный механизм теряет свою эффективность при одновременном фискальном стимуле. Шансы на паузу приободряют рынок, который, казалось бы, вышел на разворот к росту.В случае, если ЦБ действительно сохранит ставку 13 сентября, это даст временную "передышку" – говорить о продолжении роста в акциях было бы слишком оптимистичным, поскольку и регулятору, и рынку необходимо убедиться в понижательном тренде в инфляции. Судить об этом можно будет не раньше октября-ноября. К тому же, если ключевая ставка и будет сохранена, для "заякоривания" инфляционных ожиданий и возвращения к целевым 4% по росту цен в следующем году, жесткую ДКП придется сохранять длительное время. А дорогостоящее кредитование останется негативным фактором как для выручки, так и для прибылей компаний во втором полугодии.Автор - Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, мосбиржа, индекс мосбиржи, инвестиции, ставка банка россии
Мнения аналитиков, Мосбиржа, индекс Мосбиржи, инвестиции, ставка Банка России
08:00 12.09.2024
 
Инвесторы бегут с Мосбиржи: последний шанс вернуть все обратно

Аналитик Попцова: отток инвесторов с Мосбиржи сократится, если ЦБ оставит ставку

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. В августе розничные инвесторы стали крупнейшими нетто-продавцами акций, как показал "Обзор рисков финансовых рынков" Банка России. Чистые продажи акций физлицами в прошлом месяце составили 17,9 миллиарда рублей, а накопленный объем продаж с начала года составил 15 миллиардов рублей. Среднедневной объем торгов акциями в августе снизился на 6,9% и составил 101,3 миллиарда рублей против 108,9 миллиарда рублей в июле, при этом в конце месяца наблюдался рост активности сделок. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 78,5%. Основную поддержку рынку оказывали банки, не относящиеся к категории системно значимых, они приобрели акции на 17,5 миллиарда рублей.
В результате индекс МосБиржи находился под усиленным давлением, потеряв за месяц 10%. В моменте IMOEX опускался к отметке в 2500 пунктов – минимума с мая 2023 года. Падение котировок происходило из-за ухудшения условий для акций как рискованных инструментов – обострение ситуации в Курской области усилило напряженность. Одновременно с этим негативный тренд в мировых ценах на нефть из-за слабого спроса и не обнадеживающих перспектив экономики Китая, крупнейшего импортера топлива, провоцировало на российских площадках пессимизм. Несмотря на изолированность от международных рынков капитала, индекс МосБиржи по-прежнему чувствителен к нефтяным котировкам, поскольку значимый вес в бенчмарке занимает нефтяной сектор (порядка 24%).
Дополнительное давление на настроения оказывала перспектива ужесточения денежно-кредитной политики после разогнавшейся инфляции. Кроме того, сезон отчетностей оказался разочаровывающим из-за замедления роста либо снижения корпоративных прибылей, давление на которые оказывали и почти вдвое возросшие финансовые расходы в условиях повышенных ставок. Даже в случае Сбербанка, выигрывающего от повышения процентных ставок, номинальные темпы роста прибыли были близки к инфляции (+10,1% г/г по итогам первого полугодия). Негативно были восприняты и прогнозы прибылей и дивидендов. Это подтолкнуло инвесторов к перебалансировке портфелей в пользу низкорисковых и более доходных при повышенных процентных ставках инструментов денежного рынка и облигаций.
Охлаждение риск-аппетита препятствовало и возвращению ликвидности на рынок за счет реинвестирования дивидендов. В силу этого дивидендные гэпы, возникшие после дивидендных отсечек мая-июля, требовали более длительного времени на закрытие, чем в предыдущие годы, что усиливало давление на котировки.
В последние дни рынок получил некоторое облегчение, поскольку макроданные сигнализируют о снижении кредитного импульса после отмены широких льготных программ ипотеки, потребительский спрос увеличивается более скромными темпами, рост деловой активности замедляется. При этом Банк России в недавнем отчете о трендах в экономике за июль-август не исключил, что тренд на дезинфляцию формируется, и пик роста цен, возможно, пройден в июле. Это дает регулятору возможность сделать паузу в повышении ключевой ставки в сентябре, чтобы оценить данные за август-сентябрь и целесообразность дополнительного ужесточения ДКП. Тем более, что трансмиссионный механизм теряет свою эффективность при одновременном фискальном стимуле. Шансы на паузу приободряют рынок, который, казалось бы, вышел на разворот к росту.
В случае, если ЦБ действительно сохранит ставку 13 сентября, это даст временную "передышку" – говорить о продолжении роста в акциях было бы слишком оптимистичным, поскольку и регулятору, и рынку необходимо убедиться в понижательном тренде в инфляции. Судить об этом можно будет не раньше октября-ноября. К тому же, если ключевая ставка и будет сохранена, для "заякоривания" инфляционных ожиданий и возвращения к целевым 4% по росту цен в следующем году, жесткую ДКП придется сохранять длительное время. А дорогостоящее кредитование останется негативным фактором как для выручки, так и для прибылей компаний во втором полугодии.
Автор - Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковМосбиржаиндекс Мосбиржиинвестицииставка Банка России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала