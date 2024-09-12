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Инвесторы бегут с Мосбиржи: последний шанс вернуть все обратно

Инвесторы бегут с Мосбиржи: последний шанс вернуть все обратно - 12.09.2024, ПРАЙМ

Инвесторы бегут с Мосбиржи: последний шанс вернуть все обратно

В августе розничные инвесторы стали крупнейшими нетто-продавцами акций, как показал "Обзор рисков финансовых рынков" Банка России. Чистые продажи акций... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T08:00+0300

2024-09-12T08:00+0300

2024-09-12T08:00+0300

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. В августе розничные инвесторы стали крупнейшими нетто-продавцами акций, как показал "Обзор рисков финансовых рынков" Банка России. Чистые продажи акций физлицами в прошлом месяце составили 17,9 миллиарда рублей, а накопленный объем продаж с начала года составил 15 миллиардов рублей. Среднедневной объем торгов акциями в августе снизился на 6,9% и составил 101,3 миллиарда рублей против 108,9 миллиарда рублей в июле, при этом в конце месяца наблюдался рост активности сделок. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 78,5%. Основную поддержку рынку оказывали банки, не относящиеся к категории системно значимых, они приобрели акции на 17,5 миллиарда рублей.В результате индекс МосБиржи находился под усиленным давлением, потеряв за месяц 10%. В моменте IMOEX опускался к отметке в 2500 пунктов – минимума с мая 2023 года. Падение котировок происходило из-за ухудшения условий для акций как рискованных инструментов – обострение ситуации в Курской области усилило напряженность. Одновременно с этим негативный тренд в мировых ценах на нефть из-за слабого спроса и не обнадеживающих перспектив экономики Китая, крупнейшего импортера топлива, провоцировало на российских площадках пессимизм. Несмотря на изолированность от международных рынков капитала, индекс МосБиржи по-прежнему чувствителен к нефтяным котировкам, поскольку значимый вес в бенчмарке занимает нефтяной сектор (порядка 24%).Дополнительное давление на настроения оказывала перспектива ужесточения денежно-кредитной политики после разогнавшейся инфляции. Кроме того, сезон отчетностей оказался разочаровывающим из-за замедления роста либо снижения корпоративных прибылей, давление на которые оказывали и почти вдвое возросшие финансовые расходы в условиях повышенных ставок. Даже в случае Сбербанка, выигрывающего от повышения процентных ставок, номинальные темпы роста прибыли были близки к инфляции (+10,1% г/г по итогам первого полугодия). Негативно были восприняты и прогнозы прибылей и дивидендов. Это подтолкнуло инвесторов к перебалансировке портфелей в пользу низкорисковых и более доходных при повышенных процентных ставках инструментов денежного рынка и облигаций.Охлаждение риск-аппетита препятствовало и возвращению ликвидности на рынок за счет реинвестирования дивидендов. В силу этого дивидендные гэпы, возникшие после дивидендных отсечек мая-июля, требовали более длительного времени на закрытие, чем в предыдущие годы, что усиливало давление на котировки.В последние дни рынок получил некоторое облегчение, поскольку макроданные сигнализируют о снижении кредитного импульса после отмены широких льготных программ ипотеки, потребительский спрос увеличивается более скромными темпами, рост деловой активности замедляется. При этом Банк России в недавнем отчете о трендах в экономике за июль-август не исключил, что тренд на дезинфляцию формируется, и пик роста цен, возможно, пройден в июле. Это дает регулятору возможность сделать паузу в повышении ключевой ставки в сентябре, чтобы оценить данные за август-сентябрь и целесообразность дополнительного ужесточения ДКП. Тем более, что трансмиссионный механизм теряет свою эффективность при одновременном фискальном стимуле. Шансы на паузу приободряют рынок, который, казалось бы, вышел на разворот к росту.В случае, если ЦБ действительно сохранит ставку 13 сентября, это даст временную "передышку" – говорить о продолжении роста в акциях было бы слишком оптимистичным, поскольку и регулятору, и рынку необходимо убедиться в понижательном тренде в инфляции. Судить об этом можно будет не раньше октября-ноября. К тому же, если ключевая ставка и будет сохранена, для "заякоривания" инфляционных ожиданий и возвращения к целевым 4% по росту цен в следующем году, жесткую ДКП придется сохранять длительное время. А дорогостоящее кредитование останется негативным фактором как для выручки, так и для прибылей компаний во втором полугодии.Автор - Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мнения аналитиков, мосбиржа, индекс мосбиржи, инвестиции, ставка банка россии