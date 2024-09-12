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Силовики задержали в зоне СВО супруга "королевы марафонов"
Силовики задержали в зоне СВО супруга "королевы марафонов" - 12.09.2024, ПРАЙМ
Силовики задержали в зоне СВО супруга "королевы марафонов"
Муж "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей задержан в зоне СВО, рассказали агентству РИА Новости в правоохранительных органах. | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T09:56+0300
2024-09-12T09:56+0300
2024-09-12T09:56+0300
россия
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Муж "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей задержан в зоне СВО, рассказали агентству РИА Новости в правоохранительных органах. "Блиновский задержан", - сказал собеседник издания. В то же время детали ареста и его причины не уточняются.Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала она была заключена под домашний арест. Затем в связи с нарушением его условий "королева марафонов" была отправлена в СИЗО.Муж блогерши Алексей Блиновский находится в зоне спецоперации и имеет позывной "Брикс", сообщал ранее Пашаев РИА Новости. Он пояснял, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой. При этом в конце мая осведомленный источник сообщал РИА Новости, что Блиновский находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач.
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россия, елена блиновская, суд
РОССИЯ, Елена Блиновская, суд
Силовики задержали в зоне СВО супруга "королевы марафонов"
Силовики задержали в зоне СВО супруга "королевы марафонов" Блиновского
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Муж "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей задержан в зоне СВО, рассказали агентству РИА Новости в правоохранительных органах.
"Блиновский задержан", - сказал собеседник издания. В то же время детали ареста и его причины не уточняются.
Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала она была заключена под домашний арест. Затем в связи с нарушением его условий "королева марафонов" была отправлена в СИЗО.
Муж блогерши Алексей Блиновский находится в зоне спецоперации и имеет позывной "Брикс", сообщал ранее Пашаев РИА Новости. Он пояснял, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой. При этом в конце мая осведомленный источник сообщал РИА Новости, что Блиновский находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач.
Блиновская частично признала вину в неуплате налогов