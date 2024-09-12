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План председательства России в БРИКС выполнен на 70%, заявил Путин

План председательства России в БРИКС выполнен на 70%, заявил Путин - 12.09.2024, ПРАЙМ

План председательства России в БРИКС выполнен на 70%, заявил Путин

План председательства России в БРИКС выполнен уже более чем на 70 процентов, заявил глава государства Владимир Путин в рамках встречи с высокими представителями | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T11:41+0300

2024-09-12T11:41+0300

2024-09-12T11:41+0300

политика

россия

брикс

владимир путин

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. План председательства России в БРИКС выполнен уже более чем на 70 процентов, заявил глава государства Владимир Путин в рамках встречи с высокими представителями государств БРИКС и "БРИКС плюс"."К настоящему времени план председательства выполнен более чем на 70%, проведено порядка 150 мероприятий, совещаний, отраслевых форумов, состоялось большинство экспертных и министерских встреч", — отметил российский президент.По словам Путина, российское председательство в 2024 году направлено на интеграцию новых членов объединения. Кроме того, БРИКС накопил большой опыт в реагировании на вызовы в сфере безопасности, включая борьбу с киберпреступностью и терроризмом. Он также подчеркнул значимость сотрудничества государств БРИКС в противодействии угрозам терроризма, экстремизма, незаконного оборота оружия, наркотиков, транснациональной преступности и нелегальной миграции.Среди конкретных результатов работы государств БРИКС Путин упомянул создание электронного реестра для обмена данными о компьютерных атаках и инцидентах. Также находятся на стадии согласования решения о создании Совета БРИКС по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег.

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россия, брикс, владимир путин