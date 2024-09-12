https://1prime.ru/20240912/briks-851527096.html
Кремль не планирует переносить БРИКС из Казани на фоне атак беспилотников
Кремль не планирует переносить БРИКС из Казани на фоне атак беспилотников - 12.09.2024, ПРАЙМ
Кремль не планирует переносить БРИКС из Казани на фоне атак беспилотников
Саммит БРИКС пройдет в Казани, как и планировалось, атаки беспилотников на российские регионы не скажутся на выборе города для встречи лидеров объединения,... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T15:22+0300
2024-09-12T15:22+0300
2024-09-12T15:29+0300
кремль
дмитрий песков
брикс
казань
https://cdnn.1prime.ru/img/82880/88/828808867_0:379:2787:1947_1920x0_80_0_0_7d227baca6e404e5aef3b88a55affa74.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Саммит БРИКС пройдет в Казани, как и планировалось, атаки беспилотников на российские регионы не скажутся на выборе города для встречи лидеров объединения, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Подготовка продолжается, готовимся к саммиту", - ответил Песков радиостанции "Маяк".Россия остается председателем БРИКС до конца 2024 года. Саммит запланирован на октябрь.
https://1prime.ru/20240912/briks-851519621.html
казань
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82880/88/828808867_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_1b5fdd5096cfa9f9e165d369d7d10ba1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кремль, дмитрий песков, брикс, казань
Кремль, Дмитрий Песков, БРИКС, КАЗАНЬ
Кремль не планирует переносить БРИКС из Казани на фоне атак беспилотников
Песков: Кремль не планирует переносить БРИКС из Казани на фоне атак дронов
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Саммит БРИКС пройдет в Казани, как и планировалось, атаки беспилотников на российские регионы не скажутся на выборе города для встречи лидеров объединения, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Подготовка продолжается, готовимся к саммиту", - ответил Песков радиостанции "Маяк".
Россия остается председателем БРИКС до конца 2024 года. Саммит запланирован на октябрь.
План председательства России в БРИКС выполнен на 70%, заявил Путин