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Кремль не планирует переносить БРИКС из Казани на фоне атак беспилотников - 12.09.2024, ПРАЙМ
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Кремль не планирует переносить БРИКС из Казани на фоне атак беспилотников
Кремль не планирует переносить БРИКС из Казани на фоне атак беспилотников - 12.09.2024, ПРАЙМ
Кремль не планирует переносить БРИКС из Казани на фоне атак беспилотников
Саммит БРИКС пройдет в Казани, как и планировалось, атаки беспилотников на российские регионы не скажутся на выборе города для встречи лидеров объединения,... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T15:22+0300
2024-09-12T15:29+0300
кремль
дмитрий песков
брикс
казань
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Саммит БРИКС пройдет в Казани, как и планировалось, атаки беспилотников на российские регионы не скажутся на выборе города для встречи лидеров объединения, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Подготовка продолжается, готовимся к саммиту", - ответил Песков радиостанции "Маяк".Россия остается председателем БРИКС до конца 2024 года. Саммит запланирован на октябрь.
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кремль, дмитрий песков, брикс, казань
Кремль, Дмитрий Песков, БРИКС, КАЗАНЬ
15:22 12.09.2024 (обновлено: 15:29 12.09.2024)
 
Кремль не планирует переносить БРИКС из Казани на фоне атак беспилотников

Песков: Кремль не планирует переносить БРИКС из Казани на фоне атак дронов

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк%Казанский кремль
%Казанский кремль - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Саммит БРИКС пройдет в Казани, как и планировалось, атаки беспилотников на российские регионы не скажутся на выборе города для встречи лидеров объединения, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Подготовка продолжается, готовимся к саммиту", - ответил Песков радиостанции "Маяк".
Россия остается председателем БРИКС до конца 2024 года. Саммит запланирован на октябрь.
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КремльДмитрий ПесковБРИКСКАЗАНЬ
 
 
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