https://1prime.ru/20240912/briks-851527096.html

Кремль не планирует переносить БРИКС из Казани на фоне атак беспилотников

Кремль не планирует переносить БРИКС из Казани на фоне атак беспилотников - 12.09.2024, ПРАЙМ

Кремль не планирует переносить БРИКС из Казани на фоне атак беспилотников

Саммит БРИКС пройдет в Казани, как и планировалось, атаки беспилотников на российские регионы не скажутся на выборе города для встречи лидеров объединения,... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T15:22+0300

2024-09-12T15:22+0300

2024-09-12T15:29+0300

кремль

дмитрий песков

брикс

казань

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Саммит БРИКС пройдет в Казани, как и планировалось, атаки беспилотников на российские регионы не скажутся на выборе города для встречи лидеров объединения, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Подготовка продолжается, готовимся к саммиту", - ответил Песков радиостанции "Маяк".Россия остается председателем БРИКС до конца 2024 года. Саммит запланирован на октябрь.

https://1prime.ru/20240912/briks-851519621.html

казань

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кремль, дмитрий песков, брикс, казань