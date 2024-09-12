https://1prime.ru/20240912/byudzhet-851533820.html
Дефицит бюджета США в августе оказался больше прогноза
Дефицит бюджета США в августе оказался больше прогноза - 12.09.2024, ПРАЙМ
Дефицит бюджета США в августе оказался больше прогноза
В августе дефицит бюджета США увеличился до 380,08 миллиарда долларов, по сравнению с 243,741 миллиарда долларов в предыдущем месяце, следует из отчета... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T19:54+0300
2024-09-12T19:54+0300
2024-09-12T19:54+0300
экономика
бюджет
бюджет сша
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. В августе дефицит бюджета США увеличился до 380,08 миллиарда долларов, по сравнению с 243,741 миллиарда долларов в предыдущем месяце, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали дефицит в размере 349,6 миллиарда долларов. В августе прошлого года был зафиксирован профицит, который составил 89,256 миллиарда долларов.Согласно отчёту Министерства финансов США, государственные расходы в стране в отчётном месяце выросли в четыре раза по сравнению с прошлым годом и составили 686,62 миллиарда долларов. Доходы же увеличились на 8% и достигли 306,54 миллиарда долларов.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бюджет, бюджет сша, сша
Экономика, бюджет, бюджет США, США
Дефицит бюджета США в августе оказался больше прогноза
Дефицит бюджета США в августе увеличился до 380,8 миллиарда долларов
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. В августе дефицит бюджета США увеличился до 380,08 миллиарда долларов, по сравнению с 243,741 миллиарда долларов в предыдущем месяце, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали дефицит в размере 349,6 миллиарда долларов. В августе прошлого года был зафиксирован профицит, который составил 89,256 миллиарда долларов.
Согласно отчёту Министерства финансов США, государственные расходы в стране в отчётном месяце выросли в четыре раза по сравнению с прошлым годом и составили 686,62 миллиарда долларов. Доходы же увеличились на 8% и достигли 306,54 миллиарда долларов.