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Дефицит бюджета США в августе оказался больше прогноза

Дефицит бюджета США в августе оказался больше прогноза - 12.09.2024, ПРАЙМ

Дефицит бюджета США в августе оказался больше прогноза

В августе дефицит бюджета США увеличился до 380,08 миллиарда долларов, по сравнению с 243,741 миллиарда долларов в предыдущем месяце, следует из отчета... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T19:54+0300

2024-09-12T19:54+0300

2024-09-12T19:54+0300

экономика

бюджет

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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. В августе дефицит бюджета США увеличился до 380,08 миллиарда долларов, по сравнению с 243,741 миллиарда долларов в предыдущем месяце, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали дефицит в размере 349,6 миллиарда долларов. В августе прошлого года был зафиксирован профицит, который составил 89,256 миллиарда долларов.Согласно отчёту Министерства финансов США, государственные расходы в стране в отчётном месяце выросли в четыре раза по сравнению с прошлым годом и составили 686,62 миллиарда долларов. Доходы же увеличились на 8% и достигли 306,54 миллиарда долларов.

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