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РБК: Минэк ожидает "переохлаждение" экономики в 2025 году - 12.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240912/ekonomika-851516858.html
РБК: Минэк ожидает "переохлаждение" экономики в 2025 году
РБК: Минэк ожидает "переохлаждение" экономики в 2025 году - 12.09.2024, ПРАЙМ
РБК: Минэк ожидает "переохлаждение" экономики в 2025 году
Минэкономразвития подготовил консервативный вариант макропрогноза до 2027 года, который предполагает "переохлаждение" российской экономики, сообащет РБК со... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T10:19+0300
2024-09-12T10:19+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития подготовил консервативный вариант макропрогноза до 2027 года, который предполагает "переохлаждение" российской экономики, сообащет РБК со ссылкой на проект документа.Отмечается, чтчо консервативный прогноз учитывает замедление мировой экономики, усиление санкций, сокращение числа занятых и ужесточение денежно-кредитной политики. Такое сочетание факторов может привести к сценарию "переохлаждения" экономики в 2025 году.РБК изучил основные положения консервативной версии прогноза и отметил, что в нем предсказывается рост экономики России на 2,5% в 2025 году и ускорение до 2,8% в 2027 году. В прогнозе учитываются главные риски, такие как замедление мировой экономики, усиление санкций и негативные демографические тенденции.""В результате переохлаждения экономики в 2025 году инфляция может сложиться ниже цели Банка России и составить 3,7% (декабрь к декабрю). Это потребует реакции Банка России в виде резкого снижения ключевой ставки, что с учетом отложенного спроса может привести к повышенному росту цен в 2026–2027 годах и запустить новый цикл ужесточения денежно-кредитных условий", — сказано в проекте документа.Внутренние риски связаны с дефицитом кадров на рынке труда и ожидаемым сокращением численности занятых. Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики также может негативно повлиять на инвестиции и бюджетные расходы, заключили в издании.Ранее сообщалось, что базовый прогноз Банка России в свою очередь предусматривает постепенное смягчение денежно-кредитной политики.
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россия
Экономика, РОССИЯ
10:19 12.09.2024
 
РБК: Минэк ожидает "переохлаждение" экономики в 2025 году

РБК: Минэк заложил в консервативный прогноз "переохлаждение" экономики

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкВывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития подготовил консервативный вариант макропрогноза до 2027 года, который предполагает "переохлаждение" российской экономики, сообащет РБК со ссылкой на проект документа.
Отмечается, чтчо консервативный прогноз учитывает замедление мировой экономики, усиление санкций, сокращение числа занятых и ужесточение денежно-кредитной политики. Такое сочетание факторов может привести к сценарию "переохлаждения" экономики в 2025 году.
РБК изучил основные положения консервативной версии прогноза и отметил, что в нем предсказывается рост экономики России на 2,5% в 2025 году и ускорение до 2,8% в 2027 году. В прогнозе учитываются главные риски, такие как замедление мировой экономики, усиление санкций и негативные демографические тенденции.
""В результате переохлаждения экономики в 2025 году инфляция может сложиться ниже цели Банка России и составить 3,7% (декабрь к декабрю). Это потребует реакции Банка России в виде резкого снижения ключевой ставки, что с учетом отложенного спроса может привести к повышенному росту цен в 2026–2027 годах и запустить новый цикл ужесточения денежно-кредитных условий", — сказано в проекте документа.
Внутренние риски связаны с дефицитом кадров на рынке труда и ожидаемым сокращением численности занятых. Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики также может негативно повлиять на инвестиции и бюджетные расходы, заключили в издании.
Ранее сообщалось, что базовый прогноз Банка России в свою очередь предусматривает постепенное смягчение денежно-кредитной политики.
Пластиковая карта - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
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