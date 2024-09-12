https://1prime.ru/20240912/elektrokar-851529720.html

Стало известно, какой автомобиль дешевле содержать в Москве

Стало известно, какой автомобиль дешевле содержать в Москве - 12.09.2024, ПРАЙМ

Стало известно, какой автомобиль дешевле содержать в Москве

В Москве дешевле содержать электромобиль, чем автомобиль на бензине, выяснило издание aif.ru. | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T16:59+0300

2024-09-12T16:59+0300

2024-09-12T16:59+0300

россия

электрокар

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. В Москве дешевле содержать электромобиль, чем автомобиль на бензине, выяснило издание aif.ru.Так, в столице электрокары пользуются особым преимуществом, так как Москва имеет всю необходимую инфраструктуру для зарядки электромобилей. В столице создано свыше 240 зарядных станций, а проект "Энергия Москвы" направлен на расширение этой сети.Кроме того, стоимость зарядки электромобиля в столице начинается от 25 рублей за кВт·ч, что делает ее более выгодной по сравнению с затратами на бензин.Ко всему прочему, с 19 января 2024 года началась акция "Автодора", предлагающая бесплатный проезд электромобилей по платным федеральным трассам до конца 2024 года. Однако, для этого необходимо подать заявку, приобрести транспондер и внести небольшую сумму на его счет.Общий налог на электромобили намного меньше - около одной тысячи рублей в год. Разница в стоимости между электромобилем и бензиновым автомобилем позволяет покрывать расходы на топливо, платные дороги, парковку и налоги долгий промежуток времени, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240912/avto-851504816.html

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россия, электрокар