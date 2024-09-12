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Киргизский премьер назвал ключевую сферу сотрудничества с Россией
Киргизский премьер назвал ключевую сферу сотрудничества с Россией - 12.09.2024, ПРАЙМ
Киргизский премьер назвал ключевую сферу сотрудничества с Россией
Энергетика является одной из ключевых сфер сотрудничества между Киргизией и Россией, сообщил в четверг киргизский премьер Акылбек Жапаров. | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T09:07+0300
2024-09-12T09:07+0300
2024-09-12T09:07+0300
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БИШКЕК, 12 сен - ПРАЙМ. Энергетика является одной из ключевых сфер сотрудничества между Киргизией и Россией, сообщил в четверг киргизский премьер Акылбек Жапаров. "Энергетика остается одной из ключевых сфер кыргызско-российского сотрудничества", - заявил глава кабмина республики на шестом киргизско-российском экономическом форуме, который проходит в Иссык-Кульской области Киргизии. В своей речи он упомянул реализуемые совместно с "Росатомом" проекты по строительству малых гидроэлектростанций, а также ветровых и солнечных электростанций. "Эти проекты помогут не только улучшить энергетическую безопасность, но и ускорить переход на возобновляемые источники энергии, что является стратегическим приоритетом для нашей страны. Выражаю благодарность Российской Федерации за неизменную поддержку в обеспечении стабильных поставок электроэнергии в Кыргызстан. Не менее важна газовая отрасль. Мы планируем активизировать работу над крупными энергетическими проектами, такими как строительство ТЭЦ "Чалдовар" и Кара-Кечинской тепловой электростанции мощностью 500 МВт, которые обеспечат нашу страну необходимыми энергетическими ресурсами и создадут новые возможности для промышленного развития", - подчеркнул Жапаров. По словам главы кабмина, между РФ и Киргизией стоят серьезные задачи, которые можно решить только совместными усилиями. Он добавил, что проходящий форум "служит подтверждением общей приверженности" делу укрепления и углубления киргизско-российских отношений.
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россия, киргизия
Энергетика, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ
Киргизский премьер назвал ключевую сферу сотрудничества с Россией
Жапаров: энергетика остается одной из ключевых сфер сотрудничества с Россией
БИШКЕК, 12 сен - ПРАЙМ. Энергетика является одной из ключевых сфер сотрудничества между Киргизией и Россией, сообщил в четверг киргизский премьер Акылбек Жапаров.
"Энергетика остается одной из ключевых сфер кыргызско-российского сотрудничества", - заявил глава кабмина республики на шестом киргизско-российском экономическом форуме, который проходит в Иссык-Кульской области Киргизии.
В своей речи он упомянул реализуемые совместно с "Росатомом" проекты по строительству малых гидроэлектростанций, а также ветровых и солнечных электростанций.
"Эти проекты помогут не только улучшить энергетическую безопасность, но и ускорить переход на возобновляемые источники энергии, что является стратегическим приоритетом для нашей страны. Выражаю благодарность Российской Федерации за неизменную поддержку в обеспечении стабильных поставок электроэнергии в Кыргызстан. Не менее важна газовая отрасль. Мы планируем активизировать работу над крупными энергетическими проектами, такими как строительство ТЭЦ "Чалдовар" и Кара-Кечинской тепловой электростанции мощностью 500 МВт, которые обеспечат нашу страну необходимыми энергетическими ресурсами и создадут новые возможности для промышленного развития", - подчеркнул Жапаров.
По словам главы кабмина, между РФ и Киргизией стоят серьезные задачи, которые можно решить только совместными усилиями. Он добавил, что проходящий форум "служит подтверждением общей приверженности" делу укрепления и углубления киргизско-российских отношений.