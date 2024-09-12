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В Эстонии собираются повысить плату за ожидание у КПП на границе с Россией - 12.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Эстонии собираются повысить плату за ожидание у КПП на границе с Россией
В Эстонии собираются повысить плату за ожидание у КПП на границе с Россией - 12.09.2024, ПРАЙМ
В Эстонии собираются повысить плату за ожидание у КПП на границе с Россией
Эстонский оператор зоны ожидания автотранспорта Collade предложил МВД прибалтийской республики в несколько раз повысить плату, которую взимают с транспортных... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T10:00+0300
2024-09-12T10:00+0300
экономика
эстония
россия
кпп
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Эстонский оператор зоны ожидания автотранспорта Collade предложил МВД прибалтийской республики в несколько раз повысить плату, которую взимают с транспортных средств за пользование зоной ожидания у КПП "Лухамаа" на российской границе, сообщает телерадиовещательная компания ERR. "Согласно предложению компании Collade, направленному министерству внутренних дел, плату за пользование зоной ожидания предлагается повысить до 50 евро для грузового транспорта, до 25 евро для легковых автомобилей и до 15 евро - для мотоциклов", - говорится в сообщении. ERR пишет, что в настоящее время плата за ожидание для грузового транспорта составляет 16 евро, для легкового - 9 евро, а для мотоциклов - 6 евро. Телерадиовещательная компания отмечает, что последний раз изменение цен было в 2020 году. Компания обосновала свое предложение высокой инфляцией, ростом расходов, связанных с увеличившимся временем ожидания у КПП. ERR подчеркивает, что в связи с введенными ограничениями пропускная способность эстонско-российской границы значительно сократилась, границу пересекает в 12 раз меньше транспортных средств. В пятницу телерадиовещательная компания сообщала, что водители грузовиков вынуждены неделями простаивать на границе Эстонии и РФ из-за проверок эстонской таможни. В августе Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией. По заверению эстонских властей, меры были приняты для того, чтобы пресечь несоблюдение западных санкций в отношении российской стороны. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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эстония, россия, кпп
Экономика, ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, КПП
10:00 12.09.2024
 
В Эстонии собираются повысить плату за ожидание у КПП на границе с Россией

ERR: в Эстонии намерены в разы повысить плату за ожидание у КПП на границе с РФ

© CC BY 2.0 / Felipe ErnestoФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© CC BY 2.0 / Felipe Ernesto
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Эстонский оператор зоны ожидания автотранспорта Collade предложил МВД прибалтийской республики в несколько раз повысить плату, которую взимают с транспортных средств за пользование зоной ожидания у КПП "Лухамаа" на российской границе, сообщает телерадиовещательная компания ERR.
"Согласно предложению компании Collade, направленному министерству внутренних дел, плату за пользование зоной ожидания предлагается повысить до 50 евро для грузового транспорта, до 25 евро для легковых автомобилей и до 15 евро - для мотоциклов", - говорится в сообщении.
ERR пишет, что в настоящее время плата за ожидание для грузового транспорта составляет 16 евро, для легкового - 9 евро, а для мотоциклов - 6 евро. Телерадиовещательная компания отмечает, что последний раз изменение цен было в 2020 году.
Компания обосновала свое предложение высокой инфляцией, ростом расходов, связанных с увеличившимся временем ожидания у КПП. ERR подчеркивает, что в связи с введенными ограничениями пропускная способность эстонско-российской границы значительно сократилась, границу пересекает в 12 раз меньше транспортных средств. В пятницу телерадиовещательная компания сообщала, что водители грузовиков вынуждены неделями простаивать на границе Эстонии и РФ из-за проверок эстонской таможни.
В августе Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией. По заверению эстонских властей, меры были приняты для того, чтобы пресечь несоблюдение западных санкций в отношении российской стороны.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
ЭкономикаЭСТОНИЯРОССИЯКПП
 
 
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