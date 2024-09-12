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ЕЦБ сохранил прогнозы инфляции в еврозоне на ближайший год

ЕЦБ сохранил прогнозы инфляции в еврозоне на ближайший год - 12.09.2024, ПРАЙМ

ЕЦБ сохранил прогнозы инфляции в еврозоне на ближайший год

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам очередного заседания не стал менять прогнозов годовой инфляции в странах еврозоны - на текущий год он остаётся на... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T15:34+0300

2024-09-12T15:34+0300

2024-09-12T15:34+0300

ецб

инфляция

еврозона

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам очередного заседания не стал менять прогнозов годовой инфляции в странах еврозоны - на текущий год он остаётся на уровне 2,5%, на следующий год - на уровне 2,2%, следует из доклада регулятора. Кроме того, в 2026 году ЕЦБ все так же прогнозирует инфляцию в зоне евро на уровне 1,9%.

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ецб, инфляция, еврозона