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ЕЦБ сохранил прогнозы инфляции в еврозоне на ближайший год - 12.09.2024, ПРАЙМ
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ЕЦБ сохранил прогнозы инфляции в еврозоне на ближайший год
ЕЦБ сохранил прогнозы инфляции в еврозоне на ближайший год - 12.09.2024, ПРАЙМ
ЕЦБ сохранил прогнозы инфляции в еврозоне на ближайший год
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам очередного заседания не стал менять прогнозов годовой инфляции в странах еврозоны - на текущий год он остаётся на... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T15:34+0300
2024-09-12T15:34+0300
ецб
инфляция
еврозона
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам очередного заседания не стал менять прогнозов годовой инфляции в странах еврозоны - на текущий год он остаётся на уровне 2,5%, на следующий год - на уровне 2,2%, следует из доклада регулятора. Кроме того, в 2026 году ЕЦБ все так же прогнозирует инфляцию в зоне евро на уровне 1,9%.
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ецб, инфляция, еврозона
ЕЦБ, инфляция, ЕВРОЗОНА
15:34 12.09.2024
 
ЕЦБ сохранил прогнозы инфляции в еврозоне на ближайший год

ЕЦБ сохранил прогнозы инфляции в еврозоне на 2024-2025 гг

© Unsplash/Mauro SbicegoЛого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
Лого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
© Unsplash/Mauro Sbicego
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам очередного заседания не стал менять прогнозов годовой инфляции в странах еврозоны - на текущий год он остаётся на уровне 2,5%, на следующий год - на уровне 2,2%, следует из доклада регулятора.
Кроме того, в 2026 году ЕЦБ все так же прогнозирует инфляцию в зоне евро на уровне 1,9%.
 
ЕЦБинфляцияЕВРОЗОНА
 
 
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