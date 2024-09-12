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ЕЦБ понизил базовую процентную ставку до 3,65% годовых - 12.09.2024, ПРАЙМ
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ЕЦБ понизил базовую процентную ставку до 3,65% годовых
ЕЦБ понизил базовую процентную ставку до 3,65% годовых - 12.09.2024, ПРАЙМ
ЕЦБ понизил базовую процентную ставку до 3,65% годовых
Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до отметки в 3,65% с 4,25% годовых, следует из... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T15:34+0300
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до отметки в 3,65% с 4,25% годовых, следует из заявления регулятора. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. "Ставка по депозитной линии будет снижена до 3,5%. Процентные ставки по основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию будут снижены до 3,65% и 3,90% соответственно. Изменения вступят в силу с 18 сентября 2024 года", - говорится в сообщении. По итогам июльского заседания ставки соответственно составляли 3,75%, 4,25% и 4,5%.
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ЕЦБ, ставки ЕЦБ, процентная ставка ЕЦБ, ЕС
15:34 12.09.2024
 
ЕЦБ понизил базовую процентную ставку до 3,65% годовых

ЕЦБ ожидаемо понизил базовую процентную ставку до 3,65% с 4,25% годовых

© Unsplash/Tabrez SyedЛого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
Лого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
© Unsplash/Tabrez Syed
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до отметки в 3,65% с 4,25% годовых, следует из заявления регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
"Ставка по депозитной линии будет снижена до 3,5%. Процентные ставки по основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию будут снижены до 3,65% и 3,90% соответственно. Изменения вступят в силу с 18 сентября 2024 года", - говорится в сообщении. По итогам июльского заседания ставки соответственно составляли 3,75%, 4,25% и 4,5%.
 
ЕЦБставки ЕЦБпроцентная ставка ЕЦБЕС
 
 
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