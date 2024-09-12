https://1prime.ru/20240912/etsb-851527456.html
ЕЦБ понизил базовую процентную ставку до 3,65% годовых
ЕЦБ понизил базовую процентную ставку до 3,65% годовых - 12.09.2024, ПРАЙМ
ЕЦБ понизил базовую процентную ставку до 3,65% годовых
Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до отметки в 3,65% с 4,25% годовых, следует из... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T15:34+0300
2024-09-12T15:34+0300
2024-09-12T15:34+0300
ецб
ставки ецб
процентная ставка ецб
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/50/841265025_0:119:2401:1469_1920x0_80_0_0_7521af1af6b75f68183d4fbf37d5ff2a.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до отметки в 3,65% с 4,25% годовых, следует из заявления регулятора. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. "Ставка по депозитной линии будет снижена до 3,5%. Процентные ставки по основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию будут снижены до 3,65% и 3,90% соответственно. Изменения вступят в силу с 18 сентября 2024 года", - говорится в сообщении. По итогам июльского заседания ставки соответственно составляли 3,75%, 4,25% и 4,5%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/50/841265025_22:0:2165:1607_1920x0_80_0_0_6e103c292ac220181e9c7c797ab22367.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ецб, ставки ецб, процентная ставка ецб, ес
ЕЦБ, ставки ЕЦБ, процентная ставка ЕЦБ, ЕС
ЕЦБ понизил базовую процентную ставку до 3,65% годовых
ЕЦБ ожидаемо понизил базовую процентную ставку до 3,65% с 4,25% годовых
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до отметки в 3,65% с 4,25% годовых, следует из заявления регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
"Ставка по депозитной линии будет снижена до 3,5%. Процентные ставки по основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию будут снижены до 3,65% и 3,90% соответственно. Изменения вступят в силу с 18 сентября 2024 года", - говорится в сообщении. По итогам июльского заседания ставки соответственно составляли 3,75%, 4,25% и 4,5%.