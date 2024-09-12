https://1prime.ru/20240912/evrobondy-851534167.html

В Минфине рассказали о новом классе инструментов на долговом рынке РФ

В Минфине рассказали о новом классе инструментов на долговом рынке РФ - 12.09.2024, ПРАЙМ

В Минфине рассказали о новом классе инструментов на долговом рынке РФ

Замещение российских суверенных еврооблигаций позволит существенно повысить ликвидность рынка и создать новый класс инструментов на национальном долговом рынке, | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T20:35+0300

2024-09-12T20:35+0300

2024-09-12T20:35+0300

экономика

минфин

евробонды

долговой рынок

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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Замещение российских суверенных еврооблигаций позволит существенно повысить ликвидность рынка и создать новый класс инструментов на национальном долговом рынке, заявил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России Денис Мамонов. Минфин России на прошлой неделе объявил о старте замещения суверенных евробондов: держатели всех находящихся в обращении бумаг могут направлять в министерство оферты на их замещение. "Минфин России начал процесс замещения суверенных еврооблигаций, что, на наш взгляд, является логичным продолжением той работы по обеспечению прав инвесторов в российские долговые инструменты, выпущенные государством, которую мы ведем последние два года", — сказал Мамонов в интервью Cbonds. "На наш взгляд, данная сделка позволит существенно повысить ликвидность рынка суверенных еврооблигаций и создать новый класс инструментов на национальном долговом рынке", — отметил он. Для того, чтобы инвестору поучаствовать в замещении, ему нужно являться владельцем евробондов РФ по состоянию на 12 сентября текущего года и предоставить волеизъявление либо в свой депозитарий, либо непосредственно в Национальный расчетный депозитарий (НРД), в случае, если речь идет об уступке прав на бумагу. Сделать это необходимо до 15 октября текущего года. "Поэтому просили бы всех инвесторов, заинтересованных в участии в этой сделке, обратить внимание на эти сроки и поучаствовать в замещении", — сказал он. По его словам, у инвесторов есть две опции. "Первая опция базовая — когда он может отдать нам старую бумагу и получить взамен ее новую бумагу с аналогичными параметрами, и для нас эта опция является предпочтительной. Но в случае, если передача нам старой еврооблигации невозможна в силу каких-либо технических причин или ограничительных действий иностранной инфраструктуры, инвестор может переуступить Минфину России все права на эту бумагу и также получить взамен ее новую еврооблигацию", — рассказал он.

https://1prime.ru/20240910/steyblkoin-851491962.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минфин, евробонды, долговой рынок