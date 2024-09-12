https://1prime.ru/20240912/finlyandiya-851531890.html
В Финляндии обанкротилось рекордное количество ресторанов, пишет СМИ
В Финляндии обанкротилось рекордное количество ресторанов, пишет СМИ - 12.09.2024, ПРАЙМ
В Финляндии обанкротилось рекордное количество ресторанов, пишет СМИ
В Финляндии на фоне роста расходов из-за пандемии коронавируса и украинского конфликта ресторанный бизнес переживает рекордное число банкротств, сообщает в... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T17:53+0300
2024-09-12T17:53+0300
2024-09-12T17:53+0300
экономика
финляндия
рестораны
бизнес
ресторанный бизнес
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. В Финляндии на фоне роста расходов из-за пандемии коронавируса и украинского конфликта ресторанный бизнес переживает рекордное число банкротств, сообщает в четверг общественный вещатель Yle со ссылкой на компанию Asiakastieto. В этом году в ресторанном бизнесе закрылось на 80% больше предприятий, чем в прошлом. Количество банкротств также достигло рекордного уровня.За период с января по август 2024 года в России закрылось 691 ресторан. Это на 309 заведений больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда закрылось 382 ресторана. Примечательно, что большинство предприятий общепита предпочитают прекратить свою деятельность, не доводя дело до банкротства.В статье говорится, что эти предприятия были закрыты из-за долгов, которые накопились в кризисные годы. Пандемия и украинский кризис, а также снижение покупательной способности населения, также оказали влияние на эту ситуацию.Исполнительный директор Ассоциации предпринимателей гостиничного и ресторанного бизнеса MaRa Тимо Лаппи отметил, что финский ресторанный бизнес еще "не достиг дна", однако в этом году будет закрыто еще больше ресторанов.
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финляндия, рестораны, бизнес, ресторанный бизнес
Экономика, ФИНЛЯНДИЯ, рестораны, Бизнес, ресторанный бизнес
В Финляндии обанкротилось рекордное количество ресторанов, пишет СМИ
Yle: в Финляндии обанкротилось рекордное число ресторанов
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. В Финляндии на фоне роста расходов из-за пандемии коронавируса и украинского конфликта ресторанный бизнес переживает рекордное число банкротств, сообщает в четверг общественный вещатель Yle со ссылкой на компанию Asiakastieto.
В этом году в ресторанном бизнесе закрылось на 80% больше предприятий, чем в прошлом. Количество банкротств также достигло рекордного уровня.
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За период с января по август 2024 года в России закрылось 691 ресторан. Это на 309 заведений больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда закрылось 382 ресторана. Примечательно, что большинство предприятий общепита предпочитают прекратить свою деятельность, не доводя дело до банкротства.
В статье говорится, что эти предприятия были закрыты из-за долгов, которые накопились в кризисные годы. Пандемия и украинский кризис, а также снижение покупательной способности населения, также оказали влияние на эту ситуацию.
Исполнительный директор Ассоциации предпринимателей гостиничного и ресторанного бизнеса MaRa Тимо Лаппи отметил, что финский ресторанный бизнес еще "не достиг дна", однако в этом году будет закрыто еще больше ресторанов.