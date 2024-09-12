Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии обанкротилось рекордное количество ресторанов, пишет СМИ - 12.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240912/finlyandiya-851531890.html
В Финляндии обанкротилось рекордное количество ресторанов, пишет СМИ
В Финляндии обанкротилось рекордное количество ресторанов, пишет СМИ - 12.09.2024, ПРАЙМ
В Финляндии обанкротилось рекордное количество ресторанов, пишет СМИ
В Финляндии на фоне роста расходов из-за пандемии коронавируса и украинского конфликта ресторанный бизнес переживает рекордное число банкротств, сообщает в... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T17:53+0300
2024-09-12T17:53+0300
экономика
финляндия
рестораны
бизнес
ресторанный бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84012/28/840122809_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_b1bb6672fabcedcf11b5edcc63d3bc7e.jpg
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. В Финляндии на фоне роста расходов из-за пандемии коронавируса и украинского конфликта ресторанный бизнес переживает рекордное число банкротств, сообщает в четверг общественный вещатель Yle со ссылкой на компанию Asiakastieto. В этом году в ресторанном бизнесе закрылось на 80% больше предприятий, чем в прошлом. Количество банкротств также достигло рекордного уровня.За период с января по август 2024 года в России закрылось 691 ресторан. Это на 309 заведений больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда закрылось 382 ресторана. Примечательно, что большинство предприятий общепита предпочитают прекратить свою деятельность, не доводя дело до банкротства.В статье говорится, что эти предприятия были закрыты из-за долгов, которые накопились в кризисные годы. Пандемия и украинский кризис, а также снижение покупательной способности населения, также оказали влияние на эту ситуацию.Исполнительный директор Ассоциации предпринимателей гостиничного и ресторанного бизнеса MaRa Тимо Лаппи отметил, что финский ресторанный бизнес еще "не достиг дна", однако в этом году будет закрыто еще больше ресторанов.
https://1prime.ru/20240910/finlyandiya-851479064.html
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84012/28/840122809_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_2fb3c12109a01d67ad24a9a94ee27e4d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финляндия, рестораны, бизнес, ресторанный бизнес
Экономика, ФИНЛЯНДИЯ, рестораны, Бизнес, ресторанный бизнес
17:53 12.09.2024
 
В Финляндии обанкротилось рекордное количество ресторанов, пишет СМИ

Yle: в Финляндии обанкротилось рекордное число ресторанов

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорода мира. Хельсинки
Города мира. Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. В Финляндии на фоне роста расходов из-за пандемии коронавируса и украинского конфликта ресторанный бизнес переживает рекордное число банкротств, сообщает в четверг общественный вещатель Yle со ссылкой на компанию Asiakastieto.
В этом году в ресторанном бизнесе закрылось на 80% больше предприятий, чем в прошлом. Количество банкротств также достигло рекордного уровня.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
В Финляндии одобрили запрет на сделки с недвижимостью для россиян
10 сентября, 15:27
За период с января по август 2024 года в России закрылось 691 ресторан. Это на 309 заведений больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда закрылось 382 ресторана. Примечательно, что большинство предприятий общепита предпочитают прекратить свою деятельность, не доводя дело до банкротства.
В статье говорится, что эти предприятия были закрыты из-за долгов, которые накопились в кризисные годы. Пандемия и украинский кризис, а также снижение покупательной способности населения, также оказали влияние на эту ситуацию.
Исполнительный директор Ассоциации предпринимателей гостиничного и ресторанного бизнеса MaRa Тимо Лаппи отметил, что финский ресторанный бизнес еще "не достиг дна", однако в этом году будет закрыто еще больше ресторанов.
 
ЭкономикаФИНЛЯНДИЯрестораныБизнесресторанный бизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала