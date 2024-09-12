https://1prime.ru/20240912/finlyandiya-851534748.html

В Финляндии опровергли запуск атаковавших РФ БПЛА со своей территории

В Финляндии опровергли запуск атаковавших РФ БПЛА со своей территории - 12.09.2024, ПРАЙМ

В Финляндии опровергли запуск атаковавших РФ БПЛА со своей территории

Штаб сил обороны Финляндии заявил, что беспилотные летательные аппараты, запущенные по территории Мурманской области, не были запущены с территории Финляндии,... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T21:20+0300

2024-09-12T21:20+0300

2024-09-12T21:20+0300

финляндия

россия

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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Штаб сил обороны Финляндии заявил, что беспилотные летательные аппараты, запущенные по территории Мурманской области, не были запущены с территории Финляндии, которая не использовалась и не будет использоваться в качестве площадки для подобных атак по территории России.11 сентября губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в регионе были сбиты три беспилотных летательных аппарата. Ранее губернатор уже информировал о том, что область подвергается атакам вражеских беспилотников, и силы противовоздушной обороны работают над их уничтожением.В штабе добавили, что заявления о том, что 10 сентября 2024 года дроны были запущены с территории Финляндии, не соответствуют действительности. Финляндия не использовала и не будет использовать свою территорию для подобных действий, направленных против России.В ведомстве добавили, что Финляндия и ее союзники следят за ситуацией.

https://1prime.ru/20240912/nato-851534612.html

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финляндия, россия