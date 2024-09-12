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"Газпром" рассказал о готовности Амурского ГПЗ - 12.09.2024, ПРАЙМ
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"Газпром" рассказал о готовности Амурского ГПЗ
"Газпром" рассказал о готовности Амурского ГПЗ - 12.09.2024, ПРАЙМ
"Газпром" рассказал о готовности Амурского ГПЗ
Строительная готовность Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) составляет 92,5%, сообщил "Газпром". | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T21:23+0300
2024-09-12T21:24+0300
энергетика
газпром
гпз
амурский гпз
россия
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Строительная готовность Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) составляет 92,5%, сообщил "Газпром". Уточняется, что ход реализации крупнейших инвестиционных проектов был рассмотрен правлением компании. "Строительная готовность Амурского газоперерабатывающего завода – 92,5%. Летом 2024 года на предприятии запущена в работу четвертая технологическая линия", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". Подчеркивается, что проектам на Востоке России "Газпром" уделяет особое внимание. В этом году на участке газопровода "Сила Сибири" от Ковыктинского месторождения (Иркутский центр газодобычи) до Чаяндинского месторождения (Якутский центр газодобычи) будет запущена новая компрессорная станция. На Ковыктинском месторождении завершается строительство УКПГ-1, которая начнет работу до конца года. На Чаяндинском месторождении идут строительно-монтажные работы.Строительство газопровода "Белогорск – Хабаровск" соединит "Силу Сибири" и газопровод "Сахалин – Хабаровск – Владивосток". Уже сварено в нитку, уложено и засыпано 54,9 километра из более чем 800 километров линейной части.Вопрос о статусе реализации крупных инвестиционных проектов вынесут на рассмотрение совета директоров "Газпрома". Правление также утвердило комплексную программу реконструкции и технического перевооружения объектов добычи газа ОАО "Газпром" на 2025-2029 годы.
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газпром, гпз, амурский гпз, россия
Энергетика, Газпром, ГПЗ, Амурский ГПЗ, РОССИЯ
21:23 12.09.2024 (обновлено: 21:24 12.09.2024)
 
"Газпром" рассказал о готовности Амурского ГПЗ

"Газпром": строительная готовность Амурского ГПЗ составляет 92,5%

© Фото : ПАО «Газпром»Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе
Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Строительная готовность Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) составляет 92,5%, сообщил "Газпром".
Уточняется, что ход реализации крупнейших инвестиционных проектов был рассмотрен правлением компании.
"Строительная готовность Амурского газоперерабатывающего завода – 92,5%. Летом 2024 года на предприятии запущена в работу четвертая технологическая линия", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Подчеркивается, что проектам на Востоке России "Газпром" уделяет особое внимание. В этом году на участке газопровода "Сила Сибири" от Ковыктинского месторождения (Иркутский центр газодобычи) до Чаяндинского месторождения (Якутский центр газодобычи) будет запущена новая компрессорная станция.
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На Ковыктинском месторождении завершается строительство УКПГ-1, которая начнет работу до конца года. На Чаяндинском месторождении идут строительно-монтажные работы.
Строительство газопровода "Белогорск – Хабаровск" соединит "Силу Сибири" и газопровод "Сахалин – Хабаровск – Владивосток". Уже сварено в нитку, уложено и засыпано 54,9 километра из более чем 800 километров линейной части.
Вопрос о статусе реализации крупных инвестиционных проектов вынесут на рассмотрение совета директоров "Газпрома". Правление также утвердило комплексную программу реконструкции и технического перевооружения объектов добычи газа ОАО "Газпром" на 2025-2029 годы.
 
ЭнергетикаГазпромГПЗАмурский ГПЗРОССИЯ
 
 
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