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МВФ предложил США ряд мер для борьбы с дефицитом бюджета - 12.09.2024, ПРАЙМ
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МВФ предложил США ряд мер для борьбы с дефицитом бюджета
МВФ предложил США ряд мер для борьбы с дефицитом бюджета - 12.09.2024, ПРАЙМ
МВФ предложил США ряд мер для борьбы с дефицитом бюджета
Международный валютный фонд (МВФ) предложил американским властям ряд мер в рамках борьбы с сокращением бюджетного дефицита, следует из опубликованного документа | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T18:18+0300
2024-09-12T18:18+0300
экономика
мвф
сша
дефицит бюджета
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ВАШИНГТОН, 12 сен — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) предложил американским властям ряд мер в рамках борьбы с сокращением бюджетного дефицита, следует из опубликованного документа организации. В докладе Международного валютного фонда (МВФ), который посвящён торговым балансам Китая и США, организация представила сценарий, при котором внешнеторговый баланс США улучшится благодаря серьёзным бюджетным реформам, необходимым властям страны для преодоления бюджетного дефицита.Сокращения бюджетного дефицита можно добиться разными путями: например, увеличить косвенные налоги, постепенно повысить подоходный налог, отменить некоторые налоговые вычеты и изменить программы предоставления пособий.В Международном валютном фонде (МВФ) сообщили, что из-за высокого внутреннего спроса в США баланс текущего счёта ухудшается теми же темпами, что и до пандемии коронавируса.В фонде добавили, что важно подчеркнуть, что постоянное уменьшение внутренних сбережений в США приводит к росту реальных процентных ставок.
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мвф, сша, дефицит бюджета
Экономика, МВФ, США, дефицит бюджета
18:18 12.09.2024
 
МВФ предложил США ряд мер для борьбы с дефицитом бюджета

МВФ предложил США повысить подоходные и косвенные налоги, отменить вычеты

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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ВАШИНГТОН, 12 сен — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) предложил американским властям ряд мер в рамках борьбы с сокращением бюджетного дефицита, следует из опубликованного документа организации.
В докладе Международного валютного фонда (МВФ), который посвящён торговым балансам Китая и США, организация представила сценарий, при котором внешнеторговый баланс США улучшится благодаря серьёзным бюджетным реформам, необходимым властям страны для преодоления бюджетного дефицита.
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Дефицит бюджета США при Байдене достиг исторического рекорда
18 августа, 08:13
Сокращения бюджетного дефицита можно добиться разными путями: например, увеличить косвенные налоги, постепенно повысить подоходный налог, отменить некоторые налоговые вычеты и изменить программы предоставления пособий.
В Международном валютном фонде (МВФ) сообщили, что из-за высокого внутреннего спроса в США баланс текущего счёта ухудшается теми же темпами, что и до пандемии коронавируса.
В фонде добавили, что важно подчеркнуть, что постоянное уменьшение внутренних сбережений в США приводит к росту реальных процентных ставок.
 
ЭкономикаМВФСШАдефицит бюджета
 
 
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