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МВФ предложил США ряд мер для борьбы с дефицитом бюджета
МВФ предложил США ряд мер для борьбы с дефицитом бюджета - 12.09.2024, ПРАЙМ
МВФ предложил США ряд мер для борьбы с дефицитом бюджета
Международный валютный фонд (МВФ) предложил американским властям ряд мер в рамках борьбы с сокращением бюджетного дефицита, следует из опубликованного документа | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T18:18+0300
2024-09-12T18:18+0300
2024-09-12T18:18+0300
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ВАШИНГТОН, 12 сен — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) предложил американским властям ряд мер в рамках борьбы с сокращением бюджетного дефицита, следует из опубликованного документа организации. В докладе Международного валютного фонда (МВФ), который посвящён торговым балансам Китая и США, организация представила сценарий, при котором внешнеторговый баланс США улучшится благодаря серьёзным бюджетным реформам, необходимым властям страны для преодоления бюджетного дефицита.Сокращения бюджетного дефицита можно добиться разными путями: например, увеличить косвенные налоги, постепенно повысить подоходный налог, отменить некоторые налоговые вычеты и изменить программы предоставления пособий.В Международном валютном фонде (МВФ) сообщили, что из-за высокого внутреннего спроса в США баланс текущего счёта ухудшается теми же темпами, что и до пандемии коронавируса.В фонде добавили, что важно подчеркнуть, что постоянное уменьшение внутренних сбережений в США приводит к росту реальных процентных ставок.
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мвф, сша, дефицит бюджета
Экономика, МВФ, США, дефицит бюджета
МВФ предложил США ряд мер для борьбы с дефицитом бюджета
МВФ предложил США повысить подоходные и косвенные налоги, отменить вычеты
ВАШИНГТОН, 12 сен — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) предложил американским властям ряд мер в рамках борьбы с сокращением бюджетного дефицита, следует из опубликованного документа организации.
В докладе Международного валютного фонда (МВФ), который посвящён торговым балансам Китая и США, организация представила сценарий, при котором внешнеторговый баланс США улучшится благодаря серьёзным бюджетным реформам, необходимым властям страны для преодоления бюджетного дефицита.
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Сокращения бюджетного дефицита можно добиться разными путями: например, увеличить косвенные налоги, постепенно повысить подоходный налог, отменить некоторые налоговые вычеты и изменить программы предоставления пособий.
В Международном валютном фонде (МВФ) сообщили, что из-за высокого внутреннего спроса в США баланс текущего счёта ухудшается теми же темпами, что и до пандемии коронавируса.
В фонде добавили, что важно подчеркнуть, что постоянное уменьшение внутренних сбережений в США приводит к росту реальных процентных ставок.