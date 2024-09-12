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МВФ предложил США ряд мер для борьбы с дефицитом бюджета

МВФ предложил США ряд мер для борьбы с дефицитом бюджета - 12.09.2024, ПРАЙМ

МВФ предложил США ряд мер для борьбы с дефицитом бюджета

Международный валютный фонд (МВФ) предложил американским властям ряд мер в рамках борьбы с сокращением бюджетного дефицита, следует из опубликованного документа | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T18:18+0300

2024-09-12T18:18+0300

2024-09-12T18:18+0300

экономика

мвф

сша

дефицит бюджета

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ВАШИНГТОН, 12 сен — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) предложил американским властям ряд мер в рамках борьбы с сокращением бюджетного дефицита, следует из опубликованного документа организации. В докладе Международного валютного фонда (МВФ), который посвящён торговым балансам Китая и США, организация представила сценарий, при котором внешнеторговый баланс США улучшится благодаря серьёзным бюджетным реформам, необходимым властям страны для преодоления бюджетного дефицита.Сокращения бюджетного дефицита можно добиться разными путями: например, увеличить косвенные налоги, постепенно повысить подоходный налог, отменить некоторые налоговые вычеты и изменить программы предоставления пособий.В Международном валютном фонде (МВФ) сообщили, что из-за высокого внутреннего спроса в США баланс текущего счёта ухудшается теми же темпами, что и до пандемии коронавируса.В фонде добавили, что важно подчеркнуть, что постоянное уменьшение внутренних сбережений в США приводит к росту реальных процентных ставок.

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мвф, сша, дефицит бюджета