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АСОП отметила снижение грузооборота морских портов России

АСОП отметила снижение грузооборота морских портов России - 12.09.2024, ПРАЙМ

АСОП отметила снижение грузооборота морских портов России

Грузооборот морских портов России за январь-август текущего года снизился на 3,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 596,2 миллиона... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T17:41+0300

2024-09-12T17:41+0300

2024-09-12T17:41+0300

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порт

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Грузооборот морских портов России за январь-август текущего года снизился на 3,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 596,2 миллиона тонн, сообщили в Ассоциации морских торговых портов (АСОП). "По информации, имеющейся в распоряжении Ассоциации морских торговых портов, грузооборот морских портов России за январь-август 2024 года уменьшился на 3,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 596,2 миллиона тонн… Экспортных грузов перегружено 470,2 миллиона тонн (-3,0%), импортных грузов – 27,8 миллиона тонн (+7,2%), транзитных – 45,1 миллиона тонн (+2,4%), каботажных – 43,0 миллиона тонн (-12,6%)", – говорится в сообщении. Объем перевалки сухих грузов снизился на 3,3% за восемь месяцев текущего года и составил 296,4 миллиона тонн, из них перевалка угля – 128,8 миллиона тонн (-12,4% к январю-августу 2023 года), зерна – 50,2 миллиона тонн (+4,6%), грузов в контейнерах – 36,4 миллиона тонн (+10,8%), минеральных удобрений – 28,6 миллиона тонн (+22,9%), черных металлов – 12,5 миллиона тонн (-14,7%), руды – 7,3 миллиона тонн (+8,4%), грузов на паромах — 5,4 миллиона тонн (+0,2%). Грузооборот наливных грузов упал на 2,9% и составил 299,8 миллиона тонн, в том числе сырой нефти – 181,6 миллиона тонн (-0,6%), нефтепродуктов – 88,1 миллиона тонн (-9,3%), сжиженного газа – 23,4 миллиона тонн (+4,5%), пищевых грузов – 4,2 миллиона тонн (+6,3%). Грузооборот морских портов Арктического бассейна снизился за отчетный период на 4,8% и составил 62,6 миллиона тонн. Перевалка в Балтийском бассейне увеличилась на 1,1% и составил 183,8 миллиона тонн. Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 186,9 миллиона тонн, что на 7,4% ниже показателя января-августа 2023 года. Перевалка в морских портах Каспийского бассейна демонстрирует положительную динамику. Рост грузооборота за восемь месяцев составил 12,6%, до 5,6 миллиона тонн. Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна составил 157,3 миллиона тонн, что на 2,3% ниже показателя января-августа 2023 года.

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россия, асоп, порт