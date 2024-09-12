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ФНС планирует потратить более трех миллиардов рублей на импортозамещение ПО

ФНС планирует потратить более трех миллиардов рублей на импортозамещение ПО - 12.09.2024, ПРАЙМ

ФНС планирует потратить более трех миллиардов рублей на импортозамещение ПО

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ ищет исполнителя для сопровождения автоматизированных информационных систем (АИС) ведомства, а также для импортозамещения... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T15:56+0300

2024-09-12T15:56+0300

2024-09-12T15:56+0300

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ ищет исполнителя для сопровождения автоматизированных информационных систем (АИС) ведомства, а также для импортозамещения IT-инфраструктуры, максимальная цена контракта составляет 3,2 миллиарда рублей. Соответствующее объявление о конкурсе в электронной форме размещено на сайте госзакупок. Так, речь идет об АИС "Налог-3" и Федеральной информационной адресной системе (ФИАС), указывается в прилагаемой к закупке документации. Согласно информации в ней, подрядчик обязан проводить консультативную поддержку пользователей АИС, осуществлять сопровождение прикладного программного обеспечения подсистем налогового администрирования, а также создавать условия для информационного обеспечения автоматизированных информационных систем. Вместе с тем в документации отмечается, что для работы программных комплексов ФНС используется такое иностранное ПО, как Oracle, Microsoft, PostgreSQL, IBM и Cisco. В связи с этим поставщик обязан обеспечить исполнение перехода преимущественно на отечественное ПО в рамках утвержденной "стратегии ФНС РФ по импортозамещению ИТ-инфраструктуры и программного обеспечения, применяемых в автоматизированных информационных системах ФНС России, с учетом перехода на преимущественное использование продуктов и решений отечественных производителей", указывается в документации. Дата подведения итогов определения поставщика назначена на 17 сентября 2024 года, а срок исполнения контракта – 7 августа 2025 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фнс, импортозамещение