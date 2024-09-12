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Польша закупила у Южной Кореи небоеспособные истребители

Польша закупила у Южной Кореи небоеспособные истребители - 12.09.2024, ПРАЙМ

Польша закупила у Южной Кореи небоеспособные истребители

Польша закупила у Южной Кореи учебно-боевые самолеты FA-50 без боевого компонента, так как покупка вооружения не была учтена при заключении контракта, сообщил... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T15:38+0300

2024-09-12T15:38+0300

2024-09-12T15:38+0300

вооружения

польша

южная корея

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ВАРШАВА, 12 сен – ПРАЙМ. Польша закупила у Южной Кореи учебно-боевые самолеты FA-50 без боевого компонента, так как покупка вооружения не была учтена при заключении контракта, сообщил парламентариям в сейме заместитель министра обороны республики Цезарий Томчик. Как пояснил замминистра обороны страны Цезарий Томчик, Польша использовала редкую переговорную тактику, заключавшуюся в том, что вооружение закупаемых машин, составлявшее важную часть контракта, должно было обсуждаться после их покупки. В результате в прошлом году в Польшу прибыли 12 учебно-боевых самолетов, но без боевых характеристик. Как уточнили в ведомстве, проблема состоит в том, что вооружения для этого вида самолетов больше не производится.Томчик также сообщил, что в бюджете не были заложены средства на строительство ангаров для новых самолётов и на тренажёры для их обслуживания. Сейчас министерство обороны ищет по всему миру подержанные запчасти и оборудование для корейских самолётов или рассматривает возможность взять их в лизинг.Как сообщил Томчик, Министерство обороны направило запрос в Верховную контрольную палату Польши, чтобы проверить деятельность предыдущего руководства министерства в отношении контракта на закупку корейских самолётов.На данный момент 12 самолётов FA-50 находятся на 23-й тактической авиабазе в Минске-Мазовецком. В будущем там разместят две эскадрильи — 23 машины. Ранее пресс-секретарь базы подполковник Марчин Борута сообщал, что они заменяют устаревшие МиГ-29. Всего согласно контракту с Южной Кореей Польша получит 48 истребителей FA-50. Третья эскадрилья разместится в Свидвине.

https://1prime.ru/20240912/briks-851527096.html

польша

южная корея

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польша, южная корея