Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша закупила у Южной Кореи небоеспособные истребители - 12.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240912/istrebiteli-851527575.html
Польша закупила у Южной Кореи небоеспособные истребители
Польша закупила у Южной Кореи небоеспособные истребители - 12.09.2024, ПРАЙМ
Польша закупила у Южной Кореи небоеспособные истребители
Польша закупила у Южной Кореи учебно-боевые самолеты FA-50 без боевого компонента, так как покупка вооружения не была учтена при заключении контракта, сообщил... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T15:38+0300
2024-09-12T15:38+0300
вооружения
польша
южная корея
https://cdnn.1prime.ru/img/82603/15/826031533_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_5e1c822080ed4c6c8cbede669494237d.jpg
ВАРШАВА, 12 сен – ПРАЙМ. Польша закупила у Южной Кореи учебно-боевые самолеты FA-50 без боевого компонента, так как покупка вооружения не была учтена при заключении контракта, сообщил парламентариям в сейме заместитель министра обороны республики Цезарий Томчик. Как пояснил замминистра обороны страны Цезарий Томчик, Польша использовала редкую переговорную тактику, заключавшуюся в том, что вооружение закупаемых машин, составлявшее важную часть контракта, должно было обсуждаться после их покупки. В результате в прошлом году в Польшу прибыли 12 учебно-боевых самолетов, но без боевых характеристик. Как уточнили в ведомстве, проблема состоит в том, что вооружения для этого вида самолетов больше не производится.Томчик также сообщил, что в бюджете не были заложены средства на строительство ангаров для новых самолётов и на тренажёры для их обслуживания. Сейчас министерство обороны ищет по всему миру подержанные запчасти и оборудование для корейских самолётов или рассматривает возможность взять их в лизинг.Как сообщил Томчик, Министерство обороны направило запрос в Верховную контрольную палату Польши, чтобы проверить деятельность предыдущего руководства министерства в отношении контракта на закупку корейских самолётов.На данный момент 12 самолётов FA-50 находятся на 23-й тактической авиабазе в Минске-Мазовецком. В будущем там разместят две эскадрильи — 23 машины. Ранее пресс-секретарь базы подполковник Марчин Борута сообщал, что они заменяют устаревшие МиГ-29. Всего согласно контракту с Южной Кореей Польша получит 48 истребителей FA-50. Третья эскадрилья разместится в Свидвине.
https://1prime.ru/20240912/briks-851527096.html
польша
южная корея
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82603/15/826031533_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_eac67dfcb2fef6f9c0b6009308275b04.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, южная корея
Вооружения, ПОЛЬША, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
15:38 12.09.2024
 
Польша закупила у Южной Кореи небоеспособные истребители

Минобороны Польши: Южная Корея поставила небоеспособные истребители

© flickr.com / Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© flickr.com / Terra Libera
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 12 сен – ПРАЙМ. Польша закупила у Южной Кореи учебно-боевые самолеты FA-50 без боевого компонента, так как покупка вооружения не была учтена при заключении контракта, сообщил парламентариям в сейме заместитель министра обороны республики Цезарий Томчик.
Как пояснил замминистра обороны страны Цезарий Томчик, Польша использовала редкую переговорную тактику, заключавшуюся в том, что вооружение закупаемых машин, составлявшее важную часть контракта, должно было обсуждаться после их покупки.
В результате в прошлом году в Польшу прибыли 12 учебно-боевых самолетов, но без боевых характеристик. Как уточнили в ведомстве, проблема состоит в том, что вооружения для этого вида самолетов больше не производится.
%Казанский кремль - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
Кремль не планирует переносить БРИКС из Казани на фоне атак беспилотников
15:22
Томчик также сообщил, что в бюджете не были заложены средства на строительство ангаров для новых самолётов и на тренажёры для их обслуживания. Сейчас министерство обороны ищет по всему миру подержанные запчасти и оборудование для корейских самолётов или рассматривает возможность взять их в лизинг.
Как сообщил Томчик, Министерство обороны направило запрос в Верховную контрольную палату Польши, чтобы проверить деятельность предыдущего руководства министерства в отношении контракта на закупку корейских самолётов.
На данный момент 12 самолётов FA-50 находятся на 23-й тактической авиабазе в Минске-Мазовецком. В будущем там разместят две эскадрильи — 23 машины. Ранее пресс-секретарь базы подполковник Марчин Борута сообщал, что они заменяют устаревшие МиГ-29. Всего согласно контракту с Южной Кореей Польша получит 48 истребителей FA-50. Третья эскадрилья разместится в Свидвине.
 
ВооруженияПОЛЬШАЮЖНАЯ КОРЕЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала