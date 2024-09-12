https://1prime.ru/20240912/khakery-851512278.html

Раскрыто, почему хакеры так "любят" сферу ретейла

Раскрыто, почему хакеры так "любят" сферу ретейла - 12.09.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, почему хакеры так "любят" сферу ретейла

Хакеры стали чаще атаковать компании из сегмента ритейла, это объясняется большим количеством "привлекательных" персональных данных - магазины собирают их через | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T05:42+0300

2024-09-12T05:42+0300

2024-09-12T05:42+0300

россия

хакеры

ретейл

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Хакеры стали чаще атаковать компании из сегмента ритейла, это объясняется большим количеством "привлекательных" персональных данных - магазины собирают их через программы лояльности, рассказал РИА Новости эксперт рынка НТИ Safenet ("Сейфнет") Антон Грецкий. "Ритейл стал безусловным лидером по количеству атак и утечек данных в 2024 году. Злоумышленники регулярно атакуют интернет-магазины, так как они защищены хуже, чем, к примеру, банки или IT-компании. Частые атаки на ритейл объясняются тем, что программы лояльности, которые имеет каждый крупный магазин, содержат огромное количество персональных данных, включая паспортные данные, номера телефонов, адреса проживания. Это, безусловно, очень лакомый кусочек для злоумышленника", - сказал Грецкий. По словам эксперта, атаки, направленные на утечку персональных данных, коммерческой и банковской тайны, сейчас являются наиболее популярными. Если в первом полугодии 2023 года их доля от общего числа кибератак в России составляла 60%, то в первом полугодии 2024 года она возросла до 72-75 процентов. "Рост связан с тем, что персональные данные являются ключом к нашим счетам и возможности осуществлять какие-либо операции от нашего имени. Чем больше этих данных, тем больше у мошенника шансов добиться своей цели", - добавил Грецкий. Он отметил, что в 2024 году выросло количество утечек из организаций малого бизнеса, а также у индивидуальных предпринимателей - это связано с тем, что компании предпочитают экономить на средствах защиты информации и обучении специалистов. "Возникает когнитивное искажение, когда директор бизнеса смотрит на коллег и партнеров, у которых все тихо и спокойно, никто их не атакует... А на самом деле риск атаки очень велик. Потом база данных продается в даркнете, к ним потом приходит ФСТЭК и начинает задавать вопросы, но уже поздно, они уже давно проатакованы и взломаны. Более крупные компании понимают, что одна утечка данных может перечеркнуть десятилетия работы бизнеса, приносящего большие доходы. Они относятся к этому внимательнее и тратят больше на безопасность", - отметил эксперт.

https://1prime.ru/20240909/khaker-851435487.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, хакеры, ретейл