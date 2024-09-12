https://1prime.ru/20240912/kompyuter-851513077.html

Врач рассказал о пользе компьютерных игр для ребенка

Врач рассказал о пользе компьютерных игр для ребенка - 12.09.2024, ПРАЙМ

Врач рассказал о пользе компьютерных игр для ребенка

Увлечение компьютерными играми позволяет развивать стратегическое мышление ребенка, выражение эмоций, а также обучает детей работать в команде и сотрудничать с... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T06:51+0300

2024-09-12T06:51+0300

2024-09-12T06:51+0300

россия

компьютерные игры

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Увлечение компьютерными играми позволяет развивать стратегическое мышление ребенка, выражение эмоций, а также обучает детей работать в команде и сотрудничать с другими людьми на онлайн-платформах, рассказал РИА Новости врач-педиатр, заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники ГБУЗ Московской области "Видновская клиническая больница" Рамил Шахвеледов. "Многие игры требуют стратегического мышления, решения проблем и быстрого принятия решений, что способствует развитию этих навыков. Многопользовательские онлайн-игры учат детей работать в команде и сотрудничать с другими людьми. Также виртуальная реальность позволяет детям выражать свои эмоции и управлять ими безопасным способом", - сказал Шахвеледов. Помимо этого, специальные образовательные игры могут улучшить учебные навыки, такие как чтение и логическое мышление. Однако педиатр призвал не забывать и о вреде компьютерных игр, способных вызвать у ребенка стресс, тревогу, ухудшить зрение и нарушить осанку. "Некоторые дети могут стать зависимыми от компьютерных игр и предпочитать виртуальное общение реальному, что приводит к социальной изоляции и снижению социальных навыков", - добавил Шахвеледов. Для большинства детей рекомендуемое время, проведенное за компьютерными играми, составляет до одного часа в день. Если оно превышено, это может привести к ухудшению успеваемости в школе и проблемам с поведением. Поэтому родителям важно следить за тем, чтобы ребенок соблюдал установленный режим дня, включающий время для отдыха, физических упражнений и общения с друзьями. "Важно помнить, что каждый ребенок уникален, и влияние компьютерных игр на него будет индивидуальным. Родителям следует обсудить с детьми правила использования компьютера и игр, а также контролировать их времяпрепровождение за ними", - резюмировал врач.

https://1prime.ru/20240621/rosatom-849370039.html

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россия, компьютерные игры