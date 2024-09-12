https://1prime.ru/20240912/krasnaya-ikra-851512160.html
Цена на красную икру в России показала максимальный рост с осени 2022 года
Цена на красную икру в России показала максимальный рост с осени 2022 года - 12.09.2024, ПРАЙМ
Цена на красную икру в России показала максимальный рост с осени 2022 года
Красная икра в России подорожала за август на 2,3 процента - это максимальный месячный прирост цены на нее с ноября 2022 года, свидетельствуют данные Росстата. | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T05:38+0300
2024-09-12T05:38+0300
2024-09-12T05:38+0300
россия
красная икра
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Красная икра в России подорожала за август на 2,3 процента - это максимальный месячный прирост цены на нее с ноября 2022 года, свидетельствуют данные Росстата. Стоимость деликатеса увеличивается второй месяц подряд: в июле она выросла по отношению к июню на 0,3 процента. В предыдущие три месяца цены, наоборот, снижались. Прирост цен на икру в конце лета этого года стал максимальным для этого месяца с 2007 года - тогда он составил 2,6 процента. При этом рекордно икра дорожала в марте 2003 года, когда цены на нее подскочили за месяц на 13,6 процента. В то же время в годовом выражении, по последним данным Росстата, икра дешевеет девять месяцев подряд. Так, по данным статистического ведомства, стоимость килограмма икры в июле снизилась на 6,45 процента. Средняя цена на нее в середине лета составила почти 5,9 тысячи рублей.
https://1prime.ru/20240904/ikra-851319492.html
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россия, красная икра
Цена на красную икру в России показала максимальный рост с осени 2022 года
Цена на красную икру в РФ за август показала максимальный рост за почти два года
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Красная икра в России подорожала за август на 2,3 процента - это максимальный месячный прирост цены на нее с ноября 2022 года, свидетельствуют данные Росстата.
Стоимость деликатеса увеличивается второй месяц подряд: в июле она выросла по отношению к июню на 0,3 процента. В предыдущие три месяца цены, наоборот, снижались.
Прирост цен на икру в конце лета этого года стал максимальным для этого месяца с 2007 года - тогда он составил 2,6 процента. При этом рекордно икра дорожала в марте 2003 года, когда цены на нее подскочили за месяц на 13,6 процента.
В то же время в годовом выражении, по последним данным Росстата, икра дешевеет девять месяцев подряд. Так, по данным статистического ведомства, стоимость килограмма икры в июле снизилась на 6,45 процента. Средняя цена на нее в середине лета составила почти 5,9 тысячи рублей.
В Росрыболовстве рассказали о ценах на черную икру