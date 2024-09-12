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ФНС анонсировала эксперимент по расчетам в криптовалюте в рамках ВЭД - 12.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240912/kriptovalyuta-851520559.html
ФНС анонсировала эксперимент по расчетам в криптовалюте в рамках ВЭД
ФНС анонсировала эксперимент по расчетам в криптовалюте в рамках ВЭД - 12.09.2024, ПРАЙМ
ФНС анонсировала эксперимент по расчетам в криптовалюте в рамках ВЭД
Экспериментальный правовой режим, предполагающий использование криптовалют в расчетах по внешнеторговым операциям, заработает до конца текущего года, сообщил... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T12:06+0300
2024-09-12T12:06+0300
экономика
россия
фнс
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Экспериментальный правовой режим, предполагающий использование криптовалют в расчетах по внешнеторговым операциям, заработает до конца текущего года, сообщил заместитель начальника Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России Алексей Еремейчик. "В настоящее время Банк России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти готовит специальное указание, которым будет установлен экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций, который предусматривает использование цифровой валюты в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам. Предварительно начало такого экспериментального правового режима планируется ввести до конца текущего года", – сказал Еремейчик на вебинаре, посвященном валютному контролю в условиях антисанкционных мер. В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Функции уполномоченного и регулирующего органа в этой сфере возложены на Центробанк. Этот экспериментальный режим, по словам Еремейчика, будет рассчитан на три года. Участвовать в эксперименте смогут не все – для этого будет отобран ряд компаний, уполномоченных организаций и банков. "В случае удачного проведения данного экспериментального правового режима, я думаю, соответствующие положения будут перенесены в валютное законодательство", - сказал он.
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россия, фнс
Экономика, РОССИЯ, ФНС
12:06 12.09.2024
 
ФНС анонсировала эксперимент по расчетам в криптовалюте в рамках ВЭД

ФНС: эксперимент по расчетам в криптовалюте в рамках ВЭД начнется до конца год

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНашивка Федеральной налоговой службы
Нашивка Федеральной налоговой службы - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Экспериментальный правовой режим, предполагающий использование криптовалют в расчетах по внешнеторговым операциям, заработает до конца текущего года, сообщил заместитель начальника Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России Алексей Еремейчик.
"В настоящее время Банк России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти готовит специальное указание, которым будет установлен экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций, который предусматривает использование цифровой валюты в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам. Предварительно начало такого экспериментального правового режима планируется ввести до конца текущего года", – сказал Еремейчик на вебинаре, посвященном валютному контролю в условиях антисанкционных мер.
В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Функции уполномоченного и регулирующего органа в этой сфере возложены на Центробанк.
Этот экспериментальный режим, по словам Еремейчика, будет рассчитан на три года. Участвовать в эксперименте смогут не все – для этого будет отобран ряд компаний, уполномоченных организаций и банков.
"В случае удачного проведения данного экспериментального правового режима, я думаю, соответствующие положения будут перенесены в валютное законодательство", - сказал он.
 
ЭкономикаРОССИЯФНС
 
 
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