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ЦБ: реальный курс рубля в январе-августе вырос почти на восемь процентов
ЦБ: реальный курс рубля в январе-августе вырос почти на восемь процентов - 12.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ: реальный курс рубля в январе-августе вырос почти на восемь процентов
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-августе вырос на 7,9%, а в... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T15:07+0300
2024-09-12T15:07+0300
2024-09-12T15:16+0300
банк россии
реальный эффективный курс рубля
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-августе вырос на 7,9%, а в августе — снизился на 1,7%, говорится в материалах ЦБ РФ.Реальный курс рубля к доллару в августе снизился на 1,7% по сравнению с июлем, к евро — на 2,8%, а к юаню — на 0,2%.Номинальный курс рубля к доллару в августе снизился на 1,8%, к евро — на 2,8%, к юаню — вырос на 0,1%.
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реальный эффективный курс рубля
Банк России, реальный эффективный курс рубля
ЦБ: реальный курс рубля в январе-августе вырос почти на восемь процентов
ЦБ: реальный курс рубля в январе-августе вырос на 7,9%, в августе снизился на 1,7%
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-августе вырос на 7,9%, а в августе — снизился на 1,7%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в августе снизился на 1,7% по сравнению с июлем, к евро — на 2,8%, а к юаню — на 0,2%.
Номинальный курс рубля к доллару в августе снизился на 1,8%, к евро — на 2,8%, к юаню — вырос на 0,1%.