https://1prime.ru/20240912/kurs-rublya-851526568.html

ЦБ: реальный курс рубля в январе-августе вырос почти на восемь процентов

ЦБ: реальный курс рубля в январе-августе вырос почти на восемь процентов - 12.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ: реальный курс рубля в январе-августе вырос почти на восемь процентов

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-августе вырос на 7,9%, а в... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T15:07+0300

2024-09-12T15:07+0300

2024-09-12T15:16+0300

банк россии

реальный эффективный курс рубля

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bbf06e1de4c14ca1cbaa7af170be4cd1.jpg

МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-августе вырос на 7,9%, а в августе — снизился на 1,7%, говорится в материалах ЦБ РФ.Реальный курс рубля к доллару в августе снизился на 1,7% по сравнению с июлем, к евро — на 2,8%, а к юаню — на 0,2%.Номинальный курс рубля к доллару в августе снизился на 1,8%, к евро — на 2,8%, к юаню — вырос на 0,1%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

реальный эффективный курс рубля