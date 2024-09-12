https://1prime.ru/20240912/lavrov-851520728.html
Лавров прокомментировал одну из версий взрыва "Северных потоков"
Лавров прокомментировал одну из версий взрыва "Северных потоков" - 12.09.2024, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал одну из версий взрыва "Северных потоков"
В то, что "Северные потоки" подорвали "дайверы-любители", могут поверить только те, кто хочет выгородить Украину, подчеркнул глава российского МИД Сергей... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T12:12+0300
2024-09-12T12:12+0300
2024-09-12T12:12+0300
россия
северные потоки
украина
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/82/840318231_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_48670c2e686c946ceb5a581823d26749.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. В то, что "Северные потоки" подорвали "дайверы-любители", могут поверить только те, кто хочет выгородить Украину, подчеркнул глава российского МИД Сергей Лавров."Если кто-то может поверить в эту версию (немецких СМИ - ред.), то лишь те, кто боится правды и всячески хочет выгородить преступный киевский режим", - сказал министр в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипломатических миссий в формате круглого стола по украинскому вопросу.В этой связи Лавров упомянул одну из версий, циркулирующих в СМИ. Согласно ей, "Северные потоки" взорвали несколько дайверов-любителей, которые арендовали лодку, спустились и поставили на трубопроводы взрывчатку.Ранее немецкая прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины по делу о подрывах трубопроводов. Одна из газет опубликовала его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева.
https://1prime.ru/20240908/mid-851427563.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/82/840318231_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_486048bc55f11bfc3eaf40197cfb4220.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северные потоки, украина, сергей лавров
РОССИЯ, Северные потоки, УКРАИНА, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал одну из версий взрыва "Северных потоков"
Лавров: в версию о дайверах, взорвавших СП, верят желающие выгородить Киев
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. В то, что "Северные потоки" подорвали "дайверы-любители", могут поверить только те, кто хочет выгородить Украину, подчеркнул глава российского МИД Сергей Лавров.
"Если кто-то может поверить в эту версию (немецких СМИ - ред.), то лишь те, кто боится правды и всячески хочет выгородить преступный киевский режим", - сказал министр в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипломатических миссий в формате круглого стола по украинскому вопросу.
В этой связи Лавров упомянул одну из версий, циркулирующих в СМИ. Согласно ей, "Северные потоки" взорвали несколько дайверов-любителей, которые арендовали лодку, спустились и поставили на трубопроводы взрывчатку.
Ранее немецкая прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины по делу о подрывах трубопроводов. Одна из газет опубликовала его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева.
В МИД прокомментировали слова Шольца о расследовании по "Северным потокам"