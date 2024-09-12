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Лавров прокомментировал одну из версий взрыва "Северных потоков" - 12.09.2024, ПРАЙМ
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Лавров прокомментировал одну из версий взрыва "Северных потоков"
Лавров прокомментировал одну из версий взрыва "Северных потоков" - 12.09.2024, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал одну из версий взрыва "Северных потоков"
В то, что "Северные потоки" подорвали "дайверы-любители", могут поверить только те, кто хочет выгородить Украину, подчеркнул глава российского МИД Сергей... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T12:12+0300
2024-09-12T12:12+0300
россия
северные потоки
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. В то, что "Северные потоки" подорвали "дайверы-любители", могут поверить только те, кто хочет выгородить Украину, подчеркнул глава российского МИД Сергей Лавров."Если кто-то может поверить в эту версию (немецких СМИ - ред.), то лишь те, кто боится правды и всячески хочет выгородить преступный киевский режим", - сказал министр в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипломатических миссий в формате круглого стола по украинскому вопросу.В этой связи Лавров упомянул одну из версий, циркулирующих в СМИ. Согласно ей, "Северные потоки" взорвали несколько дайверов-любителей, которые арендовали лодку, спустились и поставили на трубопроводы взрывчатку.Ранее немецкая прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины по делу о подрывах трубопроводов. Одна из газет опубликовала его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева.
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россия, северные потоки, украина, сергей лавров
РОССИЯ, Северные потоки, УКРАИНА, Сергей Лавров
12:12 12.09.2024
 
Лавров прокомментировал одну из версий взрыва "Северных потоков"

Лавров: в версию о дайверах, взорвавших СП, верят желающие выгородить Киев

© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. В то, что "Северные потоки" подорвали "дайверы-любители", могут поверить только те, кто хочет выгородить Украину, подчеркнул глава российского МИД Сергей Лавров.
"Если кто-то может поверить в эту версию (немецких СМИ - ред.), то лишь те, кто боится правды и всячески хочет выгородить преступный киевский режим", - сказал министр в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипломатических миссий в формате круглого стола по украинскому вопросу.
В этой связи Лавров упомянул одну из версий, циркулирующих в СМИ. Согласно ей, "Северные потоки" взорвали несколько дайверов-любителей, которые арендовали лодку, спустились и поставили на трубопроводы взрывчатку.
Ранее немецкая прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины по делу о подрывах трубопроводов. Одна из газет опубликовала его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева.
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РОССИЯСеверные потокиУКРАИНАСергей Лавров
 
 
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