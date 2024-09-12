https://1prime.ru/20240912/lavrov-851520728.html

Лавров прокомментировал одну из версий взрыва "Северных потоков"

Лавров прокомментировал одну из версий взрыва "Северных потоков" - 12.09.2024, ПРАЙМ

Лавров прокомментировал одну из версий взрыва "Северных потоков"

В то, что "Северные потоки" подорвали "дайверы-любители", могут поверить только те, кто хочет выгородить Украину, подчеркнул глава российского МИД Сергей... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T12:12+0300

2024-09-12T12:12+0300

2024-09-12T12:12+0300

россия

северные потоки

украина

сергей лавров

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. В то, что "Северные потоки" подорвали "дайверы-любители", могут поверить только те, кто хочет выгородить Украину, подчеркнул глава российского МИД Сергей Лавров."Если кто-то может поверить в эту версию (немецких СМИ - ред.), то лишь те, кто боится правды и всячески хочет выгородить преступный киевский режим", - сказал министр в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипломатических миссий в формате круглого стола по украинскому вопросу.В этой связи Лавров упомянул одну из версий, циркулирующих в СМИ. Согласно ей, "Северные потоки" взорвали несколько дайверов-любителей, которые арендовали лодку, спустились и поставили на трубопроводы взрывчатку.Ранее немецкая прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины по делу о подрывах трубопроводов. Одна из газет опубликовала его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева.

https://1prime.ru/20240908/mid-851427563.html

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россия, северные потоки, украина, сергей лавров