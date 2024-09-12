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Бренд LG подал заявку на регистрацию нового товарного знака в России
Бренд LG подал заявку на регистрацию нового товарного знака в России - 12.09.2024, ПРАЙМ
Бренд LG подал заявку на регистрацию нового товарного знака в России
Покинувшая Россию южнокорейская компания LG подала заявку на регистрацию нового товарного знака в стране. Об этом рассказали в Роспатенте. | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T09:03+0300
2024-09-12T09:03+0300
2024-09-12T09:32+0300
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Покинувшая Россию южнокорейская компания LG подала заявку на регистрацию нового товарного знака в стране. Об этом рассказали в Роспатенте.Отмечается, что новый бренд будет носить название Ohui, он будет выпускать кремы, парфюмы, уходовую косметику для волос и другие косметические средства.Дата поступления заявки - 6 сентября, ведомство же опубликовало ее 10 сентября. LG принял решение покинуть российский рынок еще в марте 2022 года на фоне начала Россией специальной военной операции на Украине.
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россия, южная корея, lg
Бренд LG подал заявку на регистрацию нового товарного знака в России
Ушедший из РФ LG подал заявку на регистрацию нового товарного знака в стране
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Покинувшая Россию южнокорейская компания LG подала заявку на регистрацию нового товарного знака в стране. Об этом рассказали в Роспатенте.
Отмечается, что новый бренд будет носить название Ohui, он будет выпускать кремы, парфюмы, уходовую косметику для волос и другие косметические средства.
Дата поступления заявки - 6 сентября, ведомство же опубликовало ее 10 сентября.
LG принял решение покинуть российский рынок еще в марте 2022 года на фоне начала Россией специальной военной операции на Украине.
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