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Бренд LG подал заявку на регистрацию нового товарного знака в России

Бренд LG подал заявку на регистрацию нового товарного знака в России - 12.09.2024, ПРАЙМ

Бренд LG подал заявку на регистрацию нового товарного знака в России

Покинувшая Россию южнокорейская компания LG подала заявку на регистрацию нового товарного знака в стране. Об этом рассказали в Роспатенте. | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T09:03+0300

2024-09-12T09:03+0300

2024-09-12T09:32+0300

россия

южная корея

lg

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Покинувшая Россию южнокорейская компания LG подала заявку на регистрацию нового товарного знака в стране. Об этом рассказали в Роспатенте.Отмечается, что новый бренд будет носить название Ohui, он будет выпускать кремы, парфюмы, уходовую косметику для волос и другие косметические средства.Дата поступления заявки - 6 сентября, ведомство же опубликовало ее 10 сентября. LG принял решение покинуть российский рынок еще в марте 2022 года на фоне начала Россией специальной военной операции на Украине.

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южная корея

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