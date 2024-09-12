https://1prime.ru/20240912/maslo-851512900.html

В России сильно упал спрос на один вид масла

В России сильно упал спрос на один вид масла - 12.09.2024, ПРАЙМ

В России сильно упал спрос на один вид масла

Спрос на оливковое масло в России значительно упал после резкого роста цен, сообщила РИА Новости экспортер греческого масла и других продуктов в Россию,... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T06:39+0300

2024-09-12T06:39+0300

2024-09-12T06:39+0300

россия

масло

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АФИНЫ, 12 сен – ПРАЙМ. Спрос на оливковое масло в России значительно упал после резкого роста цен, сообщила РИА Новости экспортер греческого масла и других продуктов в Россию, владелица экспортной компании Kalinina, член совета директоров греко-российской торговой палаты Елена Калинина. "Спрос сильно упал, мне кажется, прямо кардинально. По маслу ничего особо не поменялось за последние 6-8 месяцев, все остается стабильно. Не все могли и раньше себе позволить оливковое масло, когда оно стоило 500 рублей на полке, а сейчас, когда цена 1500-1800 рублей, тем более. Соответственно, растет и наплыв подделок масла, которые продаются зачастую пять литров за 1500 рублей. До сих пор это встречается", - сказала Калинина. "Нет культуры потребления у российского потребителя оливкового масла extra virgin. Спрос небольшой, и небольшие продажи. Поставки в Россию на очень низком уровне. Будем надеяться, что это как-то изменится, но сейчас уже сообщили о введении маркировки "Честный знак" на оливковое масло с конца сентября. Будет "Честный знак" и на оливки, по-моему, с марта", - сказала Калинина. "Честный знак" — это QR-код, который позволяет отследить, кто и когда произвел товар или ввез в страну и на каком этапе реализации он сейчас находится. "Во-первых, это влияет на себестоимость товара, потому что надо маркировать каждую бутылку дополнительно, ставить знак на видном месте. И эту маркировку невозможно заранее нанести, потому что она наносится на каждую партию отдельно. Это затраты как на принт, так и на рабочую силу, которая этим займется. Хотя стоимость маркировки и небольшая, но это еще одна ступень в повышении цены товара, прежде чем он встанет на полку. В принципе для потребителя это влияет на что-то, а вот для импортеров и экспортеров еще дополнительная работа", - пояснила специалист. Калинина сказала, что покупают оливковое масло в основном те, кто ездил часто в отпуска на Средиземное море. "Главные потребители нашего оливкового масла – это те люди, которые побывали в этих странах Средиземноморья, попробовали это масло здесь. И плюс были публикации, акции продвижения масла от производителей из Греции, Италии, Испании. Там, где это увидели, услышали и попробовали, был спрос. Но когда это продукт не самой первой необходимости, когда цена выросла в три-четыре раза, он не будет главным для потребителя", - сказала собеседница агентства. По ее словам, ситуация с оливками более стабильная, хотя и раньше потребление было не очень высокое. Она отметила, что потребители переходят с оливкового масла на другое растительное масло. "В принципе все всегда начинается со СМИ. Если начинают писать, что оливковое масло дорогое и его можно заменить на ореховое масло, на масло из косточек абрикосов, гранатов, благо дело нет никакого дефицита, а фантазия у людей есть, то люди находят замену", - сказала Калинина. Она отметила интерес греческих предпринимателей к работе в России. "Я вижу, что открываются новые греческие магазины в России, сети магазинов – не огромные, а маленькие магазинчики, и греческая продукция пользуется все еще спросом. Например, продукция уксусного производства, бальзамики (бальзамический уксус - приправа средиземноморской кухни), кремы, - на них большой спрос, их продажа идет. Недавно открылись несколько магазинов в Москве и в Петербурге, и в Подмосковье", - сказала она. "С февраля как минимум три новые "сетки" магазинов пытаются образоваться. Один магазинчик открыли где-то в центре, второй где-то на окраине. И не жалуются владельцы. Они довольны спросом на греческие продукты. Нет проблем с поставкой и с оплатой", - рассказала Калинина.

https://1prime.ru/20240911/tseny-851508985.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, масло