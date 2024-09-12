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Mastercard купит разработчика систем кибербезопасности Recorded Future
Mastercard купит разработчика систем кибербезопасности Recorded Future - 12.09.2024, ПРАЙМ
Mastercard купит разработчика систем кибербезопасности Recorded Future
Международная платежная система Mastercard покупает разработчика систем информационной безопасности Recorded Future за 2,65 миллиарда долларов. Это позволит... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T18:49+0300
2024-09-12T18:49+0300
2024-09-12T18:49+0300
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Международная платежная система Mastercard покупает разработчика систем информационной безопасности Recorded Future за 2,65 миллиарда долларов. Это позволит улучшить средства борьбы с киберпреступлениями, сообщается в пресс-релизе компании. "Сегодня Mastercard расширила свои услуги в сфере информационной безопасности, заключив соглашение о приобретении за 2,65 миллиарда долларов компании по обнаружению глобальных угроз Recorded Future у Insight Partners. Данное приобретение укрепляет аналитические возможности, используемые для обеспечения безопасности современной цифровой экономики как в платежной экосистеме, так и в других областях", - говорится в сообщении. Сделка решает проблемы цифровой безопасности. Искусственный интеллект Mastercard и Recorded Future помогает предотвращать киберпреступления. По прогнозам, в 2024 году они нанесут мировой экономике ущерб в размере 9,2 триллиона долларов.Сейчас компании улучшают сервис с ИИ-инструментами, которые предупреждают финансовые организации об утечках данных банковских карт. С начала года скорость выявления утечек удвоилась.Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2025 года после проверки соответствующих органов и выполнения других условий закрытия.Recorded Future - крупнейшая компания по обнаружению глобальных киберугроз с более чем 1,9 тысячи клиентов в 75 странах. В 45 странах клиентами в том числе являются государственные органы. Mastercard Inc. - оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. По состоянию на 30 июня 2024 года компанией было выпущено 3,4 миллиарда карт Mastercard и Maestro.
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mastercard, покупка бизнеса
Mastercard, покупка бизнеса
Mastercard купит разработчика систем кибербезопасности Recorded Future
Mastercard покупает разработчика систем кибербезопасности Recorded Future за $2,65 млрд
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Международная платежная система Mastercard покупает разработчика систем информационной безопасности Recorded Future за 2,65 миллиарда долларов. Это позволит улучшить средства борьбы с киберпреступлениями, сообщается в пресс-релизе компании.
"Сегодня Mastercard расширила свои услуги в сфере информационной безопасности, заключив соглашение о приобретении за 2,65 миллиарда долларов компании по обнаружению глобальных угроз Recorded Future у Insight Partners. Данное приобретение укрепляет аналитические возможности, используемые для обеспечения безопасности современной цифровой экономики как в платежной экосистеме, так и в других областях", - говорится в сообщении.
Чистая прибыль Mastercard в первом полугодии выросла на 20 процентов
Сделка решает проблемы цифровой безопасности. Искусственный интеллект Mastercard и Recorded Future помогает предотвращать киберпреступления. По прогнозам, в 2024 году они нанесут мировой экономике ущерб в размере 9,2 триллиона долларов.
Сейчас компании улучшают сервис с ИИ-инструментами, которые предупреждают финансовые организации об утечках данных банковских карт. С начала года скорость выявления утечек удвоилась.
Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2025 года после проверки соответствующих органов и выполнения других условий закрытия.
Recorded Future - крупнейшая компания по обнаружению глобальных киберугроз с более чем 1,9 тысячи клиентов в 75 странах. В 45 странах клиентами в том числе являются государственные органы.
Mastercard Inc. - оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. По состоянию на 30 июня 2024 года компанией было выпущено 3,4 миллиарда карт Mastercard и Maestro.