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Швеция намерена платить мигрантам за возвращение в их родные страны - 12.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240912/migranty-851532751.html
Швеция намерена платить мигрантам за возвращение в их родные страны
Швеция намерена платить мигрантам за возвращение в их родные страны - 12.09.2024, ПРАЙМ
Швеция намерена платить мигрантам за возвращение в их родные страны
Правительство Швеции намерено повысить размер пособия для мигрантов, которые покинут страну и вернутся на родину до 2026 года, с трёх тысяч долларов до 34 тысяч | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T18:26+0300
2024-09-12T18:26+0300
экономика
швеция
мигранты
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Правительство Швеции намерено повысить размер пособия для мигрантов, которые покинут страну и вернутся на родину до 2026 года, с трёх тысяч долларов до 34 тысяч долларов.Правительство предлагает также меры по стимулированию добровольного возвращения на родину для тех, кто не смог интегрироваться в шведское общество. В частности, планируется значительное увеличение выплаты за возвращение на родину до 2026 года – до 350 тысяч крон (34 тысячи долларов) на человека.Согласно информации с сайта шведской миграционной службы, раньше размер пособия составлял 30 тысяч крон (что эквивалентно примерно 3 тысячам долларов США) для лиц старше 18 лет и 15 тысяч крон (около 1,5 тысячи долларов США) для несовершеннолетних. Важно отметить, что общая сумма пособия для одной семьи не могла превышать 75 тысяч крон (примерно 7,2 тысячи долларов США).В сообщении говорится, что в стране будут проводить информационную кампанию, чтобы больше людей узнали о возможности уехать из страны.По словам Лудвига Асплинга, представителя парламента по вопросам миграционной политики, сейчас главная задача — побудить мигрантов вернуться на родину добровольно. Он также отметил, что предыдущую выплату почти никто не использовал, поэтому было решено значительно увеличить её размер.
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швеция, мигранты
Экономика, ШВЕЦИЯ, Мигранты
18:26 12.09.2024
 
Швеция намерена платить мигрантам за возвращение в их родные страны

Швеция будет выплачивать почти по $34 тыс мигрантам за возвращение в родные страны

© Unsplash/Simon ClareФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Simon Clare
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Правительство Швеции намерено повысить размер пособия для мигрантов, которые покинут страну и вернутся на родину до 2026 года, с трёх тысяч долларов до 34 тысяч долларов.
Правительство предлагает также меры по стимулированию добровольного возвращения на родину для тех, кто не смог интегрироваться в шведское общество. В частности, планируется значительное увеличение выплаты за возвращение на родину до 2026 года – до 350 тысяч крон (34 тысячи долларов) на человека.
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Согласно информации с сайта шведской миграционной службы, раньше размер пособия составлял 30 тысяч крон (что эквивалентно примерно 3 тысячам долларов США) для лиц старше 18 лет и 15 тысяч крон (около 1,5 тысячи долларов США) для несовершеннолетних. Важно отметить, что общая сумма пособия для одной семьи не могла превышать 75 тысяч крон (примерно 7,2 тысячи долларов США).
В сообщении говорится, что в стране будут проводить информационную кампанию, чтобы больше людей узнали о возможности уехать из страны.
По словам Лудвига Асплинга, представителя парламента по вопросам миграционной политики, сейчас главная задача — побудить мигрантов вернуться на родину добровольно. Он также отметил, что предыдущую выплату почти никто не использовал, поэтому было решено значительно увеличить её размер.
 
ЭкономикаШВЕЦИЯМигранты
 
 
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