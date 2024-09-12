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Минпромторг предложил продлить квоты на экспорт удобрений - 12.09.2024, ПРАЙМ
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Минпромторг предложил продлить квоты на экспорт удобрений
Минпромторг предложил продлить квоты на экспорт удобрений - 12.09.2024, ПРАЙМ
Минпромторг предложил продлить квоты на экспорт удобрений
Минпромторг РФ предлагает продлить действие квот на экспорт российских удобрений на период с 1 декабря 2024 года до 31 мая 2025 года, соответствующий проект... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T12:49+0300
2024-09-12T12:49+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает продлить действие квот на экспорт российских удобрений на период с 1 декабря 2024 года до 31 мая 2025 года, соответствующий проект постановления кабмина подготовлен министерством и размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Проект постановления предусматривает введение количественного ограничения (нетарифной квоты) на вывоз из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных видов минеральных удобрений на период с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года", - говорится в сообщении. Общий объем экспортных квот на этот период, согласно проекту, составит 19,2 миллиона тонн. В том числе квота на вывоз азотных удобрений составит 11,2 миллиона тонн (из них для аммиачной селитры - 3,14 миллиона тонн), сложных удобрений - 8 миллиона тонн. Ранее правительство России установило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября 2024 года. Общий объем экспортной квоты составляет свыше 19,7 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений - более 12,4 миллиона тонн, для сложных - около 7,3 миллиона тонн. Квоты не распространяются на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, согласно этой установке кабмина.
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россия, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Минпромторг
12:49 12.09.2024
 
Минпромторг предложил продлить квоты на экспорт удобрений

Минпромторг предложил продлить квоты на экспорт удобрений до 31 мая 2025 года

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМешки с удобрениями
Мешки с удобрениями - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает продлить действие квот на экспорт российских удобрений на период с 1 декабря 2024 года до 31 мая 2025 года, соответствующий проект постановления кабмина подготовлен министерством и размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Проект постановления предусматривает введение количественного ограничения (нетарифной квоты) на вывоз из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных видов минеральных удобрений на период с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года", - говорится в сообщении.
Общий объем экспортных квот на этот период, согласно проекту, составит 19,2 миллиона тонн. В том числе квота на вывоз азотных удобрений составит 11,2 миллиона тонн (из них для аммиачной селитры - 3,14 миллиона тонн), сложных удобрений - 8 миллиона тонн.
Ранее правительство России установило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября 2024 года. Общий объем экспортной квоты составляет свыше 19,7 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений - более 12,4 миллиона тонн, для сложных - около 7,3 миллиона тонн. Квоты не распространяются на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, согласно этой установке кабмина.
 
ЭкономикаРОССИЯМинпромторг
 
 
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