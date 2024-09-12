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Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации для ряда украинцев - 12.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240912/mobilizatsiya-851526839.html
Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации для ряда украинцев
Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации для ряда украинцев - 12.09.2024, ПРАЙМ
Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации для ряда украинцев
Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации для мужчин, у которых из-за боевых действий погибли брат или сестра, сообщил в четверг депутат... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T15:17+0300
2024-09-12T15:17+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
мобилизация
мобилизация на украине
отсрочка
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МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации для мужчин, у которых из-за боевых действий погибли брат или сестра, сообщил в четверг депутат украинского парламента Алексей Гончаренко. 21 августа депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что украинский парламент одобрил законопроект об отсрочке от мобилизации для мужчин, у которых в ходе боевых действий погибли брат или сестра."Закон об отсрочке тех, у кого неполнородные родственники погибли на войне или пропали без вести, подписал Зеленский. Это означает, что закон начинает работать", — написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Закон об усилении мобилизации в Украине вступил в силу 18 мая. Военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате и постоянно носить с собой военный билет. Повестка будет считаться вручённой даже при отсутствии призывника при её вручении. За уклонение от мобилизации можно лишиться права управлять автомобилем. Сроки демобилизации не прописаны, но их убрали из закона, что вызвало негодование депутатов.
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владимир зеленский, мобилизация, мобилизация на украине, отсрочка
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, мобилизация, мобилизация на Украине, отсрочка
15:17 12.09.2024
 
Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации для ряда украинцев

Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации тех, у кого погибли брат или сестра

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации для мужчин, у которых из-за боевых действий погибли брат или сестра, сообщил в четверг депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.
21 августа депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что украинский парламент одобрил законопроект об отсрочке от мобилизации для мужчин, у которых в ходе боевых действий погибли брат или сестра.
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"Закон об отсрочке тех, у кого неполнородные родственники погибли на войне или пропали без вести, подписал Зеленский. Это означает, что закон начинает работать", — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Закон об усилении мобилизации в Украине вступил в силу 18 мая. Военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате и постоянно носить с собой военный билет. Повестка будет считаться вручённой даже при отсутствии призывника при её вручении. За уклонение от мобилизации можно лишиться права управлять автомобилем. Сроки демобилизации не прописаны, но их убрали из закона, что вызвало негодование депутатов.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир Зеленскиймобилизациямобилизация на Украинеотсрочка
 
 
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