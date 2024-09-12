https://1prime.ru/20240912/mobilizatsiya-851526839.html

Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации для ряда украинцев

Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации для ряда украинцев - 12.09.2024, ПРАЙМ

Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации для ряда украинцев

Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации для мужчин, у которых из-за боевых действий погибли брат или сестра, сообщил в четверг депутат... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T15:17+0300

2024-09-12T15:17+0300

2024-09-12T15:17+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

мобилизация

мобилизация на украине

отсрочка

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МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации для мужчин, у которых из-за боевых действий погибли брат или сестра, сообщил в четверг депутат украинского парламента Алексей Гончаренко. 21 августа депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что украинский парламент одобрил законопроект об отсрочке от мобилизации для мужчин, у которых в ходе боевых действий погибли брат или сестра."Закон об отсрочке тех, у кого неполнородные родственники погибли на войне или пропали без вести, подписал Зеленский. Это означает, что закон начинает работать", — написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Закон об усилении мобилизации в Украине вступил в силу 18 мая. Военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате и постоянно носить с собой военный билет. Повестка будет считаться вручённой даже при отсутствии призывника при её вручении. За уклонение от мобилизации можно лишиться права управлять автомобилем. Сроки демобилизации не прописаны, но их убрали из закона, что вызвало негодование депутатов.

https://1prime.ru/20240907/mobilizatsiya-851408313.html

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владимир зеленский, мобилизация, мобилизация на украине, отсрочка