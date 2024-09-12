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ЦБ выпустит памятную монету "Учитель" в серии "Человек труда"
ЦБ выпустит памятную монету "Учитель" в серии "Человек труда" - 12.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ выпустит памятную монету "Учитель" в серии "Человек труда"
Банк России в четверг, 12 сентября, выпускает в обращение памятную монету номиналом 10 рублей "Учитель" серии "Человек труда", сообщает регулятор. | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T09:50+0300
2024-09-12T09:50+0300
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Банк России в четверг, 12 сентября, выпускает в обращение памятную монету номиналом 10 рублей "Учитель" серии "Человек труда", сообщает регулятор. "Банк России 12 сентября 2024 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей "Учитель" серии "Человек труда", - говорится в сообщении ЦБ. Монета имеет форму круга диаметром 22 миллиметра. На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты - прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разное количество рифов. Тираж монеты - 1 миллион экземпляров. На лицевой стороне монеты по окружности расположены надписи: в верхней части - "Банк России", в нижней части - "2024". Слева и справа расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно. В центре расположены число "10" и надпись "рублей" под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры "0" имеется защитный элемент в виде числа "10" и надписи "руб", наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части расположен товарный знак Московского монетного двора. На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение учительницы у школьной доски и стола с предметами, связанными с темой образования; вверху по окружности - рельефная надпись: "Человек труда".
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россия, монета
Банк России, РОССИЯ, монета
ЦБ выпустит памятную монету "Учитель" в серии "Человек труда"
Банк России выпустит памятную монету "Учитель" в серии "Человек труда"
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Банк России в четверг, 12 сентября, выпускает в обращение памятную монету номиналом 10 рублей "Учитель" серии "Человек труда", сообщает регулятор.
"Банк России 12 сентября 2024 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей "Учитель" серии "Человек труда", - говорится в сообщении ЦБ.
Монета имеет форму круга диаметром 22 миллиметра. На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты - прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разное количество рифов. Тираж монеты - 1 миллион экземпляров.
На лицевой стороне монеты по окружности расположены надписи: в верхней части - "Банк России", в нижней части - "2024". Слева и справа расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно. В центре расположены число "10" и надпись "рублей" под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры "0" имеется защитный элемент в виде числа "10" и надписи "руб", наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части расположен товарный знак Московского монетного двора.
На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение учительницы у школьной доски и стола с предметами, связанными с темой образования; вверху по окружности - рельефная надпись: "Человек труда".