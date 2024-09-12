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Российский рынок акций упал третий день подряд в ожидании решения ЦБ - 12.09.2024, ПРАЙМ
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Российский рынок акций упал третий день подряд в ожидании решения ЦБ
Российский рынок акций упал третий день подряд в ожидании решения ЦБ - 12.09.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций упал третий день подряд в ожидании решения ЦБ
Российский рынок акций в основные торги четверга упал третью сессию подряд в ожидании пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T20:07+0300
2024-09-12T20:07+0300
рынки
мосбиржа
ставка
ставка банка россии
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основные торги четверга упал третью сессию подряд в ожидании пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,99%, до 2615 пунктов, долларовый РТС – на 1,82%, до 904,16 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК ТРЕТИЙ ДЕНЬ ИДЕТ ВНИЗ Российский рынок акций в четверг продолжил снижаться и опустился на минимумы за неделю, готовясь к пятничному решению ЦБ РФ по ключевой ставке. "Российский рынок акций сохраняет негативные тенденции начала недели в преддверии заседания ЦБ РФ по ключевой ставке", — комментирует Антон Кравченко из УК "Первая". Инвесторы реагируют на данные Росстата по инфляции: цены вернулись к росту, что увеличивает вероятность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях и указывает на возможность более продолжительного курса жесткой ДКП, добавляет Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Московской бирже упали бумаги "Мечела" (-4,5%), "Сегежи" (-4,2%), "Газпрома" (-2,8%), АФК "Система" (-2,7%). Выросли бумаги "Селигдара"(+1,5%), (+0,4%), "Европлана" (+2,7%), префы "Сургутнефтегаза" (+1,5%). Российский рынок игнорировал внешний позитив. Так, стоимость нефти к 19.39 мск росла на 2,3% до 72,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,1% до 101,6 пункта. ПРОГНОЗЫ Индексы Мосбиржи и РТС перед завтрашним заседанием ЦБ РФ стремились к поддержкам 2580 пунктов и 900 пунктов соответственно, ощущая давление от опубликованных накануне данных по высокой инфляции в стране, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Судя по всему, центробанк все же пойдет на повышение ключевой ставки как минимум на один процентный пункт, до 19%, при этом если его тон останется жестким, российский рынок рискует в перспективе ближайших сессий обновить годовые минимумы", — полагает она. Пятницу индекс Мосбиржи вряд ли сможет закончить существенно выше 2650 пунктов – даже если ЦБ РФ все же не повысит ключевую ставку, риторика регулятора будет жесткой, допуская ужесточение ДКП в октябре, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
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рынки, мосбиржа, ставка, ставка банка россии
Рынки, Мосбиржа, ставка, ставка Банка России
20:07 12.09.2024
 
Российский рынок акций упал третий день подряд в ожидании решения ЦБ

Российский рынок акций упал третий день подряд в ожидании решения ЦБ по ставке

Мосбиржа.
Мосбиржа.
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основные торги четверга упал третью сессию подряд в ожидании пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,99%, до 2615 пунктов, долларовый РТС – на 1,82%, до 904,16 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.

РЫНОК ТРЕТИЙ ДЕНЬ ИДЕТ ВНИЗ

Российский рынок акций в четверг продолжил снижаться и опустился на минимумы за неделю, готовясь к пятничному решению ЦБ РФ по ключевой ставке.
"Российский рынок акций сохраняет негативные тенденции начала недели в преддверии заседания ЦБ РФ по ключевой ставке", — комментирует Антон Кравченко из УК "Первая".
Инвесторы реагируют на данные Росстата по инфляции: цены вернулись к росту, что увеличивает вероятность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях и указывает на возможность более продолжительного курса жесткой ДКП, добавляет Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Московской бирже упали бумаги "Мечела" (-4,5%), "Сегежи" (-4,2%), "Газпрома" (-2,8%), АФК "Система" (-2,7%). Выросли бумаги "Селигдара"(+1,5%), (+0,4%), "Европлана" (+2,7%), префы "Сургутнефтегаза" (+1,5%).
Российский рынок игнорировал внешний позитив. Так, стоимость нефти к 19.39 мск росла на 2,3% до 72,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,1% до 101,6 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС перед завтрашним заседанием ЦБ РФ стремились к поддержкам 2580 пунктов и 900 пунктов соответственно, ощущая давление от опубликованных накануне данных по высокой инфляции в стране, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Судя по всему, центробанк все же пойдет на повышение ключевой ставки как минимум на один процентный пункт, до 19%, при этом если его тон останется жестким, российский рынок рискует в перспективе ближайших сессий обновить годовые минимумы", — полагает она.
Пятницу индекс Мосбиржи вряд ли сможет закончить существенно выше 2650 пунктов – даже если ЦБ РФ все же не повысит ключевую ставку, риторика регулятора будет жесткой, допуская ужесточение ДКП в октябре, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
 
РынкиМосбиржаставкаставка Банка России
 
 
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