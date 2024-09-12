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Рубль на Мосбирже снизился к юаню в четверг пятую сессию подряд

Рубль на Мосбирже снизился к юаню в четверг пятую сессию подряд - 12.09.2024, ПРАЙМ

Рубль на Мосбирже снизился к юаню в четверг пятую сессию подряд

Курс рубля против юаня на Московской бирже продолжил снижаться пятую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T21:47+0300

2024-09-12T21:47+0300

2024-09-12T21:47+0300

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юань

мосбиржа

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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Курс рубля против юаня на Московской бирже продолжил снижаться пятую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 4 копейки, до 12,73 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил 57,6 миллиарда рублей. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 90,69 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Курс рубля к юаню на Московской бирже в четверг продолжил плавно снижаться - вот уже пятую сессию подряд — в направлении минимума с апреля, достигнутого на прошлой неделе, когда юань резко подскакивал до 12,9 рубля. "В целом баланс факторов сохраняется не в пользу рубля. Слабеющий из-за ценовой ситуации на рынке нефти и санкций экспорт и одновременно усиливающийся импорт сдвигают доллар все выше отметки 90 рублей, а юань нацелился на уровень 12,9 рубля", — комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 21.33 мск росла на 2%, до 72 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 101,4 пункта. ПРОГНОЗЫ Фундаментально динамика курса рубля будет зависеть от сальдо экспорта-импорта, считает Антон Кравченко из УК "Первая". "Одним из факторов поддержки рубля может стать еще большее ужесточение монетарной политики ЦБ РФ. Впрочем, из-за отсутствия возможности проводить carry trade маловероятно, что потенциальное повышение ключевой ставки в пятницу в моменте приведет к укреплению рубля", — добавляет он. Курс ЦБ РФ на жесткую ДКП сохранится независимо от того, сохранит ли завтра регулятор ключевую ставку без изменений или повысит ее, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "В краткосрочной перспективе ждем юань в пределах 12,6-12,9 рубля, доллар – ближе к 92 рублям", — добавляет он.

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рубль, юань, мосбиржа