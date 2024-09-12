Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВФ объяснил решение впервые с 2021 года посетить Россию - 12.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240912/mvf-851532287.html
МВФ объяснил решение впервые с 2021 года посетить Россию
МВФ объяснил решение впервые с 2021 года посетить Россию - 12.09.2024, ПРАЙМ
МВФ объяснил решение впервые с 2021 года посетить Россию
Решение Международного валютного фонда провести консультации с российскими властями связано со стабилизацией экономической ситуации в стране, заявила директор... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T18:07+0300
2024-09-12T18:07+0300
экономика
мвф
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/21/841322124_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b0b73d5ffff090b4487278b479cc1e46.jpg
ВАШИНГТОН, 12 сен — ПРАЙМ. Решение Международного валютного фонда провести консультации с российскими властями связано со стабилизацией экономической ситуации в стране, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак. Козак отметила, что экономическая ситуация была нестабильной, особенно с учетом политических перспектив. Когда экономическая ситуация стабилизировалась, возобновились консультации.Она отметила, что проведение таких консультаций каждый год является обязательством как самого фонда, так и его членов — стран. Также представитель международной организации сообщила, что в рамках визита миссии МВФ запланированы встречи с "различными заинтересованными сторонами", но не уточнила, с кем именно.Ранее Международный валютный фонд (МВФ) объявил, что с 16 сентября начнёт онлайн-консультации с российскими властями. Затем миссия фонда во главе с представителем, отвечающим за работу в России, Аннет Киобе, посетит нашу страну. МВФ планирует обсудить экономическое развитие и политику России.
https://1prime.ru/20240716/mvf-850179547.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/21/841322124_0:42:2049:1578_1920x0_80_0_0_0f29ed2179f2a0fe43d0c0e9d588fd80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мвф, россия
Экономика, МВФ, РОССИЯ
18:07 12.09.2024
 
МВФ объяснил решение впервые с 2021 года посетить Россию

МВФ объяснил решение впервые с 2021 г посетить РФ стабилизацией экономической ситуации

© Фото : Public Domain/International Monetary FundЗдание МВФ
Здание МВФ - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© Фото : Public Domain/International Monetary Fund
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 12 сен — ПРАЙМ. Решение Международного валютного фонда провести консультации с российскими властями связано со стабилизацией экономической ситуации в стране, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.
Козак отметила, что экономическая ситуация была нестабильной, особенно с учетом политических перспектив. Когда экономическая ситуация стабилизировалась, возобновились консультации.
Здание МВФ - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2024 году
16 июля, 16:04
Она отметила, что проведение таких консультаций каждый год является обязательством как самого фонда, так и его членов — стран. Также представитель международной организации сообщила, что в рамках визита миссии МВФ запланированы встречи с "различными заинтересованными сторонами", но не уточнила, с кем именно.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) объявил, что с 16 сентября начнёт онлайн-консультации с российскими властями. Затем миссия фонда во главе с представителем, отвечающим за работу в России, Аннет Киобе, посетит нашу страну. МВФ планирует обсудить экономическое развитие и политику России.
 
ЭкономикаМВФРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала