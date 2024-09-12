https://1prime.ru/20240912/mvf-851532287.html
МВФ объяснил решение впервые с 2021 года посетить Россию
МВФ объяснил решение впервые с 2021 года посетить Россию - 12.09.2024, ПРАЙМ
МВФ объяснил решение впервые с 2021 года посетить Россию
Решение Международного валютного фонда провести консультации с российскими властями связано со стабилизацией экономической ситуации в стране, заявила директор... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T18:07+0300
2024-09-12T18:07+0300
2024-09-12T18:07+0300
экономика
мвф
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/21/841322124_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b0b73d5ffff090b4487278b479cc1e46.jpg
ВАШИНГТОН, 12 сен — ПРАЙМ. Решение Международного валютного фонда провести консультации с российскими властями связано со стабилизацией экономической ситуации в стране, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак. Козак отметила, что экономическая ситуация была нестабильной, особенно с учетом политических перспектив. Когда экономическая ситуация стабилизировалась, возобновились консультации.Она отметила, что проведение таких консультаций каждый год является обязательством как самого фонда, так и его членов — стран. Также представитель международной организации сообщила, что в рамках визита миссии МВФ запланированы встречи с "различными заинтересованными сторонами", но не уточнила, с кем именно.Ранее Международный валютный фонд (МВФ) объявил, что с 16 сентября начнёт онлайн-консультации с российскими властями. Затем миссия фонда во главе с представителем, отвечающим за работу в России, Аннет Киобе, посетит нашу страну. МВФ планирует обсудить экономическое развитие и политику России.
https://1prime.ru/20240716/mvf-850179547.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/21/841322124_0:42:2049:1578_1920x0_80_0_0_0f29ed2179f2a0fe43d0c0e9d588fd80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвф, россия
МВФ объяснил решение впервые с 2021 года посетить Россию
МВФ объяснил решение впервые с 2021 г посетить РФ стабилизацией экономической ситуации
ВАШИНГТОН, 12 сен — ПРАЙМ. Решение Международного валютного фонда провести консультации с российскими властями связано со стабилизацией экономической ситуации в стране, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.
Козак отметила, что экономическая ситуация была нестабильной, особенно с учетом политических перспектив. Когда экономическая ситуация стабилизировалась, возобновились консультации.
МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2024 году
Она отметила, что проведение таких консультаций каждый год является обязательством как самого фонда, так и его членов — стран. Также представитель международной организации сообщила, что в рамках визита миссии МВФ запланированы встречи с "различными заинтересованными сторонами", но не уточнила, с кем именно.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) объявил, что с 16 сентября начнёт онлайн-консультации с российскими властями. Затем миссия фонда во главе с представителем, отвечающим за работу в России, Аннет Киобе, посетит нашу страну. МВФ планирует обсудить экономическое развитие и политику России.