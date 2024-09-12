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МВФ объяснил решение впервые с 2021 года посетить Россию

МВФ объяснил решение впервые с 2021 года посетить Россию - 12.09.2024, ПРАЙМ

МВФ объяснил решение впервые с 2021 года посетить Россию

Решение Международного валютного фонда провести консультации с российскими властями связано со стабилизацией экономической ситуации в стране, заявила директор... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T18:07+0300

2024-09-12T18:07+0300

2024-09-12T18:07+0300

экономика

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ВАШИНГТОН, 12 сен — ПРАЙМ. Решение Международного валютного фонда провести консультации с российскими властями связано со стабилизацией экономической ситуации в стране, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак. Козак отметила, что экономическая ситуация была нестабильной, особенно с учетом политических перспектив. Когда экономическая ситуация стабилизировалась, возобновились консультации.Она отметила, что проведение таких консультаций каждый год является обязательством как самого фонда, так и его членов — стран. Также представитель международной организации сообщила, что в рамках визита миссии МВФ запланированы встречи с "различными заинтересованными сторонами", но не уточнила, с кем именно.Ранее Международный валютный фонд (МВФ) объявил, что с 16 сентября начнёт онлайн-консультации с российскими властями. Затем миссия фонда во главе с представителем, отвечающим за работу в России, Аннет Киобе, посетит нашу страну. МВФ планирует обсудить экономическое развитие и политику России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мвф, россия