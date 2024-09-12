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Россиянам назвали момент, когда отменят наличные деньги

Россиянам назвали момент, когда отменят наличные деньги - 12.09.2024, ПРАЙМ

Россиянам назвали момент, когда отменят наличные деньги

Через пять-шесть лет в России может начаться дискуссия о необходимости наличных денег, считает замгендиректора "Гознака" Георгий Корнилов. Действительно ли... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T02:02+0300

2024-09-12T02:02+0300

2024-09-12T02:02+0300

наличные деньги в обращении

наличные деньги

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МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. Через пять-шесть лет в России может начаться дискуссия о необходимости наличных денег, считает замгендиректора "Гознака" Георгий Корнилов. Действительно ли бумажные деньги уходят прошлое, агентству "Прайм" рассказал Михаил Гордиенко, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова.Как разъяснил Георгий Корнилов, россияне все реже расплачиваются наличными. А сокращение объема делает бумажные деньги и монеты дороже для банковской системы.По официальной статистике Банка России, объем наличных расчетов -16 процентов. В абсолютных величинах это16,8 триллиона рублей, подсчитал Гордиенко. Однако, как полагает эксперт, отказ от бумажных денег сейчас невозможен. Это вопрос не 2030 года и даже не более отдаленной перспективы.Дело в том, что ЦБ отмечает в перспективе наличие трех форм рубля: наличного, безналичного и цифрового. Иных сценариев развития форм национальной денежной единицы "не предполагается к применению". При этом бумажные деньги и монеты действительно дороже для банковской системы. Но стремление к их предельному удешевлению порождает вопросы.Прежде всего – чем будут заниматься "Гознак" и коммерческие банки? У первого печать наличных денег – одно из основных направлений деятельности. Вторые останутся вовсе не у дел, поскольку эмиссия цифрового рубля планируется под единым контролем Банка России."Наконец, жители отдаленных территорий и непродвинутые пользователи, по отношению к которым наиболее ярко проявляется цифровое неравенство из-за разных обстоятельств, будут просто дискриминированы, а их права и свободы по действующей Конституции РФ - нарушены. А это недопустимо и даже крайне вредно для нашего государства", - говорит Гордиенко.По этой причине важно сохранить все три законные формы платежей и право выбора. По мнению экономиста, к любой трансформации стоит подходить осторожно, с учетом оценки возможных экономических, финансовых и социальных последствий. "А они в данном случае могут быть существенны и не всегда предсказуемы", - заключил Гордиенко.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

наличные деньги в обращении, наличные деньги, наличные расчеты, цифровой рубль, банк россии, гознак, эксклюзив