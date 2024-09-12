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ФНС начала рассылку уведомлений для оплаты налогов на имущество - 12.09.2024, ПРАЙМ
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ФНС начала рассылку уведомлений для оплаты налогов на имущество
ФНС начала рассылку уведомлений для оплаты налогов на имущество - 12.09.2024, ПРАЙМ
ФНС начала рассылку уведомлений для оплаты налогов на имущество
Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ начала рассылать владельцам транспортных средств, земельных участков, объектов недвижимости уведомления для оплаты налогов | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T11:44+0300
2024-09-12T11:45+0300
экономика
фнс
налог
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ начала рассылать владельцам транспортных средств, земельных участков, объектов недвижимости уведомления для оплаты налогов на имущество за 2023 год, оплатить их нужно не позднее 2 декабря, сообщается на сайте ведомства. "Во всех регионах страны (кроме Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, где на 2023 год не были введены налоги на имущество физических лиц) началась массовая рассылка налоговых уведомлений для уплаты гражданами транспортного и земельного налогов, а также налога на недвижимое имущество за 2023 год", - говорится на сайте. Отмечается, что всего до 20 октября планируется направить 61,6 миллиона таких уведомлений. Около 40 миллионов из них (+17% к 2023 году) будут направлены в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика и личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг тем, кто подключен к указанным сервисам. Остальные налогоплательщики получат эти уведомления по почте заказными письмами. В ФНС подчеркивают, что налоговые уведомления адресованы владельцам налогооблагаемого имущества: транспортных средств, земельных участков, объектов недвижимости за период владения в течение 2023 года. "Исключение - уведомления, не превышающие 300 рублей, направляемые раз в три года. Также налоговые уведомления не направляются лицам, полностью освобожденным от уплаты налогов при наличии соответствующих льгот. Общий объем начислений налогов на имущество во всех уведомлениях составил 368,2 миллиарда рублей (+4,7% к 2023 году)", - отмечает ведомство. Оплатить соответствующие налоги необходимо не позднее 2 декабря 2024 года, указывает ФНС. При этом исключение составляют налогоплательщики на отдельных территориях Белгородской и Курской областей, а также пострадавшие от паводка в Оренбургской области, для которых указанный срок уплаты продлен на 12 месяцев.
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фнс, налог
Экономика, ФНС, НАЛОГ
11:44 12.09.2024 (обновлено: 11:45 12.09.2024)
 
ФНС начала рассылку уведомлений для оплаты налогов на имущество

ФНС РФ начала рассылку уведомлений для оплаты налогов на имущество за 2023 год

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭмблема ФНС
Эмблема ФНС - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ начала рассылать владельцам транспортных средств, земельных участков, объектов недвижимости уведомления для оплаты налогов на имущество за 2023 год, оплатить их нужно не позднее 2 декабря, сообщается на сайте ведомства.
"Во всех регионах страны (кроме Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, где на 2023 год не были введены налоги на имущество физических лиц) началась массовая рассылка налоговых уведомлений для уплаты гражданами транспортного и земельного налогов, а также налога на недвижимое имущество за 2023 год", - говорится на сайте.
Отмечается, что всего до 20 октября планируется направить 61,6 миллиона таких уведомлений. Около 40 миллионов из них (+17% к 2023 году) будут направлены в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика и личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг тем, кто подключен к указанным сервисам. Остальные налогоплательщики получат эти уведомления по почте заказными письмами.
В ФНС подчеркивают, что налоговые уведомления адресованы владельцам налогооблагаемого имущества: транспортных средств, земельных участков, объектов недвижимости за период владения в течение 2023 года.
"Исключение - уведомления, не превышающие 300 рублей, направляемые раз в три года. Также налоговые уведомления не направляются лицам, полностью освобожденным от уплаты налогов при наличии соответствующих льгот. Общий объем начислений налогов на имущество во всех уведомлениях составил 368,2 миллиарда рублей (+4,7% к 2023 году)", - отмечает ведомство.
Оплатить соответствующие налоги необходимо не позднее 2 декабря 2024 года, указывает ФНС. При этом исключение составляют налогоплательщики на отдельных территориях Белгородской и Курской областей, а также пострадавшие от паводка в Оренбургской области, для которых указанный срок уплаты продлен на 12 месяцев.
 
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