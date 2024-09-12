https://1prime.ru/20240912/nato-851534469.html

В США назвали сроки роспуска НАТО

В США назвали сроки роспуска НАТО - 12.09.2024, ПРАЙМ

В США назвали сроки роспуска НАТО

Если Турция будет делать ставку на Евразию, то через десять лет НАТО может распасться, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T20:58+0300

2024-09-12T20:58+0300

2024-09-12T20:58+0300

политика

нато

турция

брикс

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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Если Турция будет делать ставку на Евразию, то через десять лет НАТО может распасться, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.По мнению Риттера, НАТО распадется уже в течение десяти лет.На прошлой неделе Юрий Ушаков, помощник президента России, сообщил, что Турция подала заявку на полноценное членство в БРИКС.Аналитик считает, что Евросоюз, который уже десятки лет не принимает Турцию в свой состав, может просуществовать ещё меньше."Турция, по сути, заявила: мы не хотим быть частью ни одного из этих тонущих кораблей и уходим с тонущего Титаника, садясь на новый большой круизный лайнер, потому что это будет грандиозная вечеринка", — отметил эксперт.Во вторник телеканал Haber Global проинформировал о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить саммит БРИКС в Казани.

https://1prime.ru/20240911/ukraina-851509721.html

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нато, турция, брикс