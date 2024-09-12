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В США назвали сроки роспуска НАТО - 12.09.2024, ПРАЙМ
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В США назвали сроки роспуска НАТО
В США назвали сроки роспуска НАТО - 12.09.2024, ПРАЙМ
В США назвали сроки роспуска НАТО
Если Турция будет делать ставку на Евразию, то через десять лет НАТО может распасться, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T20:58+0300
2024-09-12T20:58+0300
политика
нато
турция
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Если Турция будет делать ставку на Евразию, то через десять лет НАТО может распасться, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.По мнению Риттера, НАТО распадется уже в течение десяти лет.На прошлой неделе Юрий Ушаков, помощник президента России, сообщил, что Турция подала заявку на полноценное членство в БРИКС.Аналитик считает, что Евросоюз, который уже десятки лет не принимает Турцию в свой состав, может просуществовать ещё меньше."Турция, по сути, заявила: мы не хотим быть частью ни одного из этих тонущих кораблей и уходим с тонущего Титаника, садясь на новый большой круизный лайнер, потому что это будет грандиозная вечеринка", — отметил эксперт.Во вторник телеканал Haber Global проинформировал о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить саммит БРИКС в Казани.
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нато, турция, брикс
Политика, НАТО, ТУРЦИЯ, БРИКС
20:58 12.09.2024
 
В США назвали сроки роспуска НАТО

Риттер: НАТО распадется через десять лет

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Если Турция будет делать ставку на Евразию, то через десять лет НАТО может распасться, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.
По мнению Риттера, НАТО распадется уже в течение десяти лет.
На прошлой неделе Юрий Ушаков, помощник президента России, сообщил, что Турция подала заявку на полноценное членство в БРИКС.
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Аналитик считает, что Евросоюз, который уже десятки лет не принимает Турцию в свой состав, может просуществовать ещё меньше.
"Турция, по сути, заявила: мы не хотим быть частью ни одного из этих тонущих кораблей и уходим с тонущего Титаника, садясь на новый большой круизный лайнер, потому что это будет грандиозная вечеринка", — отметил эксперт.
Во вторник телеканал Haber Global проинформировал о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить саммит БРИКС в Казани.
 
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