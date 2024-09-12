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Столтенберг назвал свои главные достижение и провал на посту генсека НАТО

Столтенберг назвал свои главные достижение и провал на посту генсека НАТО - 12.09.2024, ПРАЙМ

Столтенберг назвал свои главные достижение и провал на посту генсека НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, полномочия которого заканчиваются 1 октября, назвал свои достижение и провал на посту генерального секретаря альянса. | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T21:09+0300

2024-09-12T21:09+0300

2024-09-12T21:09+0300

политика

нато

столтенберг

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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, полномочия которого заканчиваются 1 октября, назвал свои достижение и провал на посту генерального секретаря альянса."Самое большое достижение не только для меня, но и для НАТО - это то, что мы смогли укрепить коллективную безопасность НАТО и сделать НАТО сильнее. Мир стал намного более опасным за эти 10 лет, но НАТО намного сильнее", - сказал Столтенберг в интервью телеканалу CNN. Когда его спросили о самых больших разочарованиях и катастрофах за время работы на посту генерального секретаря НАТО, Йенс Столтенберг упомянул конфликт на Украине и вывод войск из Афганистана. Он подчеркнул, что ситуация с выводом войск из Афганистана была и остаётся для него болезненной.Кроме того, Столтенберг сообщил, что пока не знает, чем будет заниматься после того, как завершит работу в альянсе.Йенс Столтенберг является генеральным секретарём НАТО с 2014 года. В соответствии с изначальным планом, его полномочия должны были завершиться 1 октября 2022 года. Однако в марте 2022 года, на саммите стран-членов альянса, было принято решение о продлении его полномочий до 30 сентября 2023 года, а затем ещё на год. Таким образом, срок его полномочий истекает 1 октября 2024 года.

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нато, столтенберг