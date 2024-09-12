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МЭА понизило прогноз роста добычи нефти в 2024 году
МЭА понизило прогноз роста добычи нефти в 2024 году - 12.09.2024, ПРАЙМ
МЭА понизило прогноз роста добычи нефти в 2024 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 70 тысяч баррелей в сутки: теперь ожидает ее | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T11:09+0300
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 70 тысяч баррелей в сутки: теперь ожидает ее роста примерно на 660 тысяч баррелей в день, до 102,93 миллиона, следует из ежемесячного доклада агентства. "В 2024 году в мире прогнозируется рост добычи в среднем на 660 тысяч баррелей в сутки, что позволит увеличить предложение до рекордных 102,9 миллиона баррелей в сутки", – говорится в докладе. Из доклада следует, что МЭА пересмотрел данные о добыче нефти в мире в прошлом году: показатель вырос до 102,27 миллиона баррелей в сутки по сравнению с прежней оценкой в 102,2 миллиона. Таким образом, прогноз роста мировой добычи на текущий год снизился на 70 тысяч баррелей в сутки. Мировая добыча по итогам текущего года прогнозируется, как и в прошлом докладе, на уровне 102,93 миллиона баррелей в сутки, а в следующем – на уровне 105 миллионов, на 120 тысяч баррелей в сутки больше предыдущей оценки.
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мир, нефтедобыча, мэа
Энергетика, МИР, нефтедобыча, МЭА
МЭА понизило прогноз роста добычи нефти в 2024 году
МЭА понизило прогноз роста нефтедобычи в мире в 2024 году на 70 тысяч б/с
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 70 тысяч баррелей в сутки: теперь ожидает ее роста примерно на 660 тысяч баррелей в день, до 102,93 миллиона, следует из ежемесячного доклада агентства.
"В 2024 году в мире прогнозируется рост добычи в среднем на 660 тысяч баррелей в сутки, что позволит увеличить предложение до рекордных 102,9 миллиона баррелей в сутки", – говорится в докладе.
Из доклада следует, что МЭА пересмотрел данные о добыче нефти в мире в прошлом году: показатель вырос до 102,27 миллиона баррелей в сутки по сравнению с прежней оценкой в 102,2 миллиона. Таким образом, прогноз роста мировой добычи на текущий год снизился на 70 тысяч баррелей в сутки.
Мировая добыча по итогам текущего года прогнозируется, как и в прошлом докладе, на уровне 102,93 миллиона баррелей в сутки, а в следующем – на уровне 105 миллионов, на 120 тысяч баррелей в сутки больше предыдущей оценки.
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