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МЭА понизило прогноз роста добычи нефти в 2024 году

МЭА понизило прогноз роста добычи нефти в 2024 году - 12.09.2024, ПРАЙМ

МЭА понизило прогноз роста добычи нефти в 2024 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 70 тысяч баррелей в сутки: теперь ожидает ее | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T11:09+0300

2024-09-12T11:09+0300

2024-09-12T11:09+0300

энергетика

мир

нефтедобыча

мэа

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 70 тысяч баррелей в сутки: теперь ожидает ее роста примерно на 660 тысяч баррелей в день, до 102,93 миллиона, следует из ежемесячного доклада агентства. "В 2024 году в мире прогнозируется рост добычи в среднем на 660 тысяч баррелей в сутки, что позволит увеличить предложение до рекордных 102,9 миллиона баррелей в сутки", – говорится в докладе. Из доклада следует, что МЭА пересмотрел данные о добыче нефти в мире в прошлом году: показатель вырос до 102,27 миллиона баррелей в сутки по сравнению с прежней оценкой в 102,2 миллиона. Таким образом, прогноз роста мировой добычи на текущий год снизился на 70 тысяч баррелей в сутки. Мировая добыча по итогам текущего года прогнозируется, как и в прошлом докладе, на уровне 102,93 миллиона баррелей в сутки, а в следующем – на уровне 105 миллионов, на 120 тысяч баррелей в сутки больше предыдущей оценки.

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мир, нефтедобыча, мэа