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ЕК отвергла обвинения Словакии в бездействии в кризисе с "Дружбой" - 12.09.2024, ПРАЙМ
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ЕК отвергла обвинения Словакии в бездействии в кризисе с "Дружбой"
ЕК отвергла обвинения Словакии в бездействии в кризисе с "Дружбой" - 12.09.2024, ПРАЙМ
ЕК отвергла обвинения Словакии в бездействии в кризисе с "Дружбой"
Представитель Еврокомиссии Олоф Джилл отверг критику Словакии в бездействии в нефтяном кризисе, заявив, что ЕК с самого начала предпринимала шаги для решения... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T15:04+0300
2024-09-12T15:04+0300
энергетика
венгрия
ек
дружба
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БРЮССЕЛЬ, 12 сен – ПРАЙМ. Представитель Еврокомиссии Олоф Джилл отверг критику Словакии в бездействии в нефтяном кризисе, заявив, что ЕК с самого начала предпринимала шаги для решения вопроса.Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что ЕК не помогла его стране и Венгрии решить проблему с транзитом российской нефти через Украину. Он считает, что транспортировка нефти по трубопроводу "Дружба" обеспечена, "но не благодаря Европейской комиссии, которая до сих пор бездействовала и тянет время".Джилл на брифинге заявил, что Еврокомиссия с самого начала оперативно предприняла необходимые шаги для решения этого вопроса. ЕК продолжала диалог с Венгрией, Словакией, Украиной и Хорватией. Как и говорили ранее, никаких угроз безопасности нефтяных поставок нет.Представитель ЕК подтвердил, что "Лукойл" не является единственной компанией, поставляющей нефть в Венгрию и Словакию.MOL сообщила о вступлении в силу нового соглашения по транзиту нефти из России в Европу через Украину. Согласно этому соглашению, MOL получает нефть в собственность от белорусско-украинской границы. Причиной такого решения стало прекращение Украиной транзита нефти компании "Лукойл". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что остановка транзита координировалась из Брюсселя.В декабре 2022 года из-за западных санкций поставки нефти из России в Евросоюз по морю прекратились. Трубопровод "Дружба" не попал под запрет, потому что некоторым странам было бы сложно найти других поставщиков.Нефтепровод "Дружба" начинается в Альметьевске и проходит через Брянск. Затем он разделяется на два участка: северный — через Белоруссию в Польшу и Германию, и южный — через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию.
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венгрия, ек, дружба
Энергетика, ВЕНГРИЯ, ЕК, Дружба
15:04 12.09.2024
 
ЕК отвергла обвинения Словакии в бездействии в кризисе с "Дружбой"

ЕК отвергла обвинения Словакии в бездействии в кризисе с нефтепроводом "Дружба"

© РИА Новости . Б. Криштул | Перейти в медиабанкТрасса нефтепровода "Дружба" в Карпатах на Украине
Трасса нефтепровода Дружба в Карпатах на Украине - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Б. Криштул
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БРЮССЕЛЬ, 12 сен – ПРАЙМ. Представитель Еврокомиссии Олоф Джилл отверг критику Словакии в бездействии в нефтяном кризисе, заявив, что ЕК с самого начала предпринимала шаги для решения вопроса.
Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что ЕК не помогла его стране и Венгрии решить проблему с транзитом российской нефти через Украину. Он считает, что транспортировка нефти по трубопроводу "Дружба" обеспечена, "но не благодаря Европейской комиссии, которая до сих пор бездействовала и тянет время".
Джилл на брифинге заявил, что Еврокомиссия с самого начала оперативно предприняла необходимые шаги для решения этого вопроса. ЕК продолжала диалог с Венгрией, Словакией, Украиной и Хорватией. Как и говорили ранее, никаких угроз безопасности нефтяных поставок нет.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Альтернатив "Дружбе" нет, заявил Сийярто
24 июля, 11:57
Представитель ЕК подтвердил, что "Лукойл" не является единственной компанией, поставляющей нефть в Венгрию и Словакию.
MOL сообщила о вступлении в силу нового соглашения по транзиту нефти из России в Европу через Украину. Согласно этому соглашению, MOL получает нефть в собственность от белорусско-украинской границы. Причиной такого решения стало прекращение Украиной транзита нефти компании "Лукойл". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что остановка транзита координировалась из Брюсселя.
В декабре 2022 года из-за западных санкций поставки нефти из России в Евросоюз по морю прекратились. Трубопровод "Дружба" не попал под запрет, потому что некоторым странам было бы сложно найти других поставщиков.
Нефтепровод "Дружба" начинается в Альметьевске и проходит через Брянск. Затем он разделяется на два участка: северный — через Белоруссию в Польшу и Германию, и южный — через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию.
 
ЭнергетикаВЕНГРИЯЕКДружба
 
 
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