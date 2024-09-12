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ЕК отвергла обвинения Словакии в бездействии в кризисе с "Дружбой"

ЕК отвергла обвинения Словакии в бездействии в кризисе с "Дружбой" - 12.09.2024, ПРАЙМ

ЕК отвергла обвинения Словакии в бездействии в кризисе с "Дружбой"

Представитель Еврокомиссии Олоф Джилл отверг критику Словакии в бездействии в нефтяном кризисе, заявив, что ЕК с самого начала предпринимала шаги для решения... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T15:04+0300

2024-09-12T15:04+0300

2024-09-12T15:04+0300

энергетика

венгрия

ек

дружба

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БРЮССЕЛЬ, 12 сен – ПРАЙМ. Представитель Еврокомиссии Олоф Джилл отверг критику Словакии в бездействии в нефтяном кризисе, заявив, что ЕК с самого начала предпринимала шаги для решения вопроса.Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что ЕК не помогла его стране и Венгрии решить проблему с транзитом российской нефти через Украину. Он считает, что транспортировка нефти по трубопроводу "Дружба" обеспечена, "но не благодаря Европейской комиссии, которая до сих пор бездействовала и тянет время".Джилл на брифинге заявил, что Еврокомиссия с самого начала оперативно предприняла необходимые шаги для решения этого вопроса. ЕК продолжала диалог с Венгрией, Словакией, Украиной и Хорватией. Как и говорили ранее, никаких угроз безопасности нефтяных поставок нет.Представитель ЕК подтвердил, что "Лукойл" не является единственной компанией, поставляющей нефть в Венгрию и Словакию.MOL сообщила о вступлении в силу нового соглашения по транзиту нефти из России в Европу через Украину. Согласно этому соглашению, MOL получает нефть в собственность от белорусско-украинской границы. Причиной такого решения стало прекращение Украиной транзита нефти компании "Лукойл". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что остановка транзита координировалась из Брюсселя.В декабре 2022 года из-за западных санкций поставки нефти из России в Евросоюз по морю прекратились. Трубопровод "Дружба" не попал под запрет, потому что некоторым странам было бы сложно найти других поставщиков.Нефтепровод "Дружба" начинается в Альметьевске и проходит через Брянск. Затем он разделяется на два участка: северный — через Белоруссию в Польшу и Германию, и южный — через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию.

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венгрия, ек, дружба