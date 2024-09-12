Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: оборонные компании ЕС пожаловались на недостаток финподдержки - 12.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240912/oborona-851526152.html
СМИ: оборонные компании ЕС пожаловались на недостаток финподдержки
СМИ: оборонные компании ЕС пожаловались на недостаток финподдержки - 12.09.2024, ПРАЙМ
СМИ: оборонные компании ЕС пожаловались на недостаток финподдержки
Европейские оборонные предприятия пожаловались на недостаток финансовой поддержки со стороны государств. Об этом пишет портал Euractiv, ссылаясь на оказавшийся... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T15:02+0300
2024-09-12T15:02+0300
ес
оборонные компании
расходы на оборону
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_b759141d776c9aa1bb2705a40fb98856.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Европейские оборонные предприятия пожаловались на недостаток финансовой поддержки со стороны государств. Об этом пишет портал Euractiv, ссылаясь на оказавшийся в его распоряжении документ. Сообщается, что документ направили в связи с запланированной на 2025 год реформой специального Европейского оборонного фонда по исследованиям и развитию (EDF). Проекты в рамках этого фонда выбираются ежегодно, но предоставляемой в его рамках финансовой поддержки все же недостаточно.Как подчеркивают авторы обращения, финансирование должно выделяться не только на исследования и разработку оборонных технологий, но и на более высокий процент проектов, находящихся "на более продвинутых стадиях". На данный момент одна и та же компания, вне зависимости от того, выигрывала она или нет, каждый раз рассматривается в качестве нового кандидата.В августе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны-члены ЕС за 2024 год увеличили расходы на оборону с чуть более 200 миллиардов евро до 300 миллиардов евро.
https://1prime.ru/20240909/vengriya-851463274.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_92436eb6e13a978796b0cd3456bb4d1b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, оборонные компании, расходы на оборону
ЕС, оборонные компании, расходы на оборону
15:02 12.09.2024
 
СМИ: оборонные компании ЕС пожаловались на недостаток финподдержки

Euractiv: оборонным компании ЕС не хватает финподдержки со стороны государств

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Европейские оборонные предприятия пожаловались на недостаток финансовой поддержки со стороны государств. Об этом пишет портал Euractiv, ссылаясь на оказавшийся в его распоряжении документ.
Сообщается, что документ направили в связи с запланированной на 2025 год реформой специального Европейского оборонного фонда по исследованиям и развитию (EDF). Проекты в рамках этого фонда выбираются ежегодно, но предоставляемой в его рамках финансовой поддержки все же недостаточно.
Как подчеркивают авторы обращения, финансирование должно выделяться не только на исследования и разработку оборонных технологий, но и на более высокий процент проектов, находящихся "на более продвинутых стадиях". На данный момент одна и та же компания, вне зависимости от того, выигрывала она или нет, каждый раз рассматривается в качестве нового кандидата.
В августе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны-члены ЕС за 2024 год увеличили расходы на оборону с чуть более 200 миллиардов евро до 300 миллиардов евро.
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
Венгрия хочет отдать свою долю в Фонде мира на оборону Чада вместо Украины
9 сентября, 21:50
 
ЕСоборонные компаниирасходы на оборону
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала