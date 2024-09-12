https://1prime.ru/20240912/oborona-851526152.html
СМИ: оборонные компании ЕС пожаловались на недостаток финподдержки
СМИ: оборонные компании ЕС пожаловались на недостаток финподдержки - 12.09.2024, ПРАЙМ
СМИ: оборонные компании ЕС пожаловались на недостаток финподдержки
Европейские оборонные предприятия пожаловались на недостаток финансовой поддержки со стороны государств. Об этом пишет портал Euractiv, ссылаясь на оказавшийся... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T15:02+0300
2024-09-12T15:02+0300
2024-09-12T15:02+0300
ес
оборонные компании
расходы на оборону
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Европейские оборонные предприятия пожаловались на недостаток финансовой поддержки со стороны государств. Об этом пишет портал Euractiv, ссылаясь на оказавшийся в его распоряжении документ. Сообщается, что документ направили в связи с запланированной на 2025 год реформой специального Европейского оборонного фонда по исследованиям и развитию (EDF). Проекты в рамках этого фонда выбираются ежегодно, но предоставляемой в его рамках финансовой поддержки все же недостаточно.Как подчеркивают авторы обращения, финансирование должно выделяться не только на исследования и разработку оборонных технологий, но и на более высокий процент проектов, находящихся "на более продвинутых стадиях". На данный момент одна и та же компания, вне зависимости от того, выигрывала она или нет, каждый раз рассматривается в качестве нового кандидата.В августе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны-члены ЕС за 2024 год увеличили расходы на оборону с чуть более 200 миллиардов евро до 300 миллиардов евро.
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ес, оборонные компании, расходы на оборону
ЕС, оборонные компании, расходы на оборону
СМИ: оборонные компании ЕС пожаловались на недостаток финподдержки
Euractiv: оборонным компании ЕС не хватает финподдержки со стороны государств
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Европейские оборонные предприятия пожаловались на недостаток финансовой поддержки со стороны государств. Об этом пишет портал Euractiv, ссылаясь на оказавшийся в его распоряжении документ.
Сообщается, что документ направили в связи с запланированной на 2025 год реформой специального Европейского оборонного фонда по исследованиям и развитию (EDF). Проекты в рамках этого фонда выбираются ежегодно, но предоставляемой в его рамках финансовой поддержки все же недостаточно.
Как подчеркивают авторы обращения, финансирование должно выделяться не только на исследования и разработку оборонных технологий, но и на более высокий процент проектов, находящихся "на более продвинутых стадиях". На данный момент одна и та же компания, вне зависимости от того, выигрывала она или нет, каждый раз рассматривается в качестве нового кандидата.
В августе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны-члены ЕС за 2024 год увеличили расходы на оборону с чуть более 200 миллиардов евро до 300 миллиардов евро.
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