https://1prime.ru/20240912/onlayn-platforma-851512402.html
Россию покинули три популярных американских сервиса
Россию покинули три популярных американских сервиса - 12.09.2024, ПРАЙМ
Россию покинули три популярных американских сервиса
В России с 12 сентября прекратили работу три популярных сервиса из США, два из них также покинули Белоруссию. | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T05:52+0300
2024-09-12T05:52+0300
2024-09-12T07:29+0300
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. В России с 12 сентября прекратили работу три популярных сервиса из США, два из них также покинули Белоруссию.Речь идет об онлайн-конструкторе сайтов Wix, интерактивной доске Miro и платформе для совместной работы в интернете Coda. Отмечается, что ранее Соединенные Штаты запретили физическим и юридическим лицам оказывать россиянам услуги в сфере программного обеспечения и консалтинга, проектирования, поддержки. Также ограничения коснулись реэкспорта, продажи или поставок любому лицу на территории России.Ранее Wix предупреждал российских пользователей о том, что все их аккаунты, как платные, так и бесплатные, начнут блокировать с 12 сентября. По данным платформы, это обусловлено новыми правилами. То же самое сообщили и в Miro. По полученной информации, сервис должен отвечать всем нормативным актам Евросоюза и США, в том числе санкциям и другим требованиям торговли. Что же касается пространства для совместной онлайн-работы Coda, оно также сообщило на своем сайте, что с 12 сентября прекратит работу в России и Белоруссии в целях соблюдения усиленных торговых рестрикций и других ограничений в отношении этих стран.
https://1prime.ru/20240911/sud-851500679.html
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россия, санкции против рф, сша, онлайн-платформа
РОССИЯ, санкции против РФ, США, онлайн-платформа
Россию покинули три популярных американских сервиса
Конструктор сайтов Wix, интерактивная доска Miro и Coda прекратили работу в РФ
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. В России с 12 сентября прекратили работу три популярных сервиса из США, два из них также покинули Белоруссию.
Речь идет об онлайн-конструкторе сайтов Wix, интерактивной доске Miro и платформе для совместной работы в интернете Coda. Отмечается, что ранее Соединенные Штаты запретили физическим и юридическим лицам оказывать россиянам услуги в сфере программного обеспечения и консалтинга, проектирования, поддержки. Также ограничения коснулись реэкспорта, продажи или поставок любому лицу на территории России.
Ранее Wix предупреждал российских пользователей о том, что все их аккаунты, как платные, так и бесплатные, начнут блокировать с 12 сентября. По данным платформы, это обусловлено новыми правилами.
То же самое сообщили и в Miro. По полученной информации, сервис должен отвечать всем нормативным актам Евросоюза и США, в том числе санкциям и другим требованиям торговли.
Что же касается пространства для совместной онлайн-работы Coda, оно также сообщило на своем сайте, что с 12 сентября прекратит работу в России и Белоруссии в целях соблюдения усиленных торговых рестрикций и других ограничений в отношении этих стран.
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