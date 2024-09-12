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Щедрая душа. Британия подарила Украине оружие, которому место на помойке
Щедрая душа. Британия подарила Украине оружие, которому место на помойке - 12.09.2024, ПРАЙМ
Щедрая душа. Британия подарила Украине оружие, которому место на помойке
Великобритания передала Украине старое военное оборудование и технику, которые следовало бы выбросить, пишет издание Business Insider со ссылкой на данные... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T11:16+0300
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2024-09-12T11:16+0300
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Великобритания передала Украине старое военное оборудование и технику, которые следовало бы выбросить, пишет издание Business Insider со ссылкой на данные Счетной палаты страны."Великобритания передала Украине военное снаряжение и технику настолько старые, что их следовало бы выбросить", — сказано в материале.Отмечается, что Великобритания отдала приоритет старым товарам, подлежащим утилизации или замене. Например, в марте 2022 года было передано 17 010 пар неиспользованных ботинок с истекающим сроком годности.Стоимость поставленных товаров составляет 171,5 млн фунтов стерлингов. При этом, Великобритания обязалась предоставить Украине 7,8 млрд фунтов стерлингов до марта 2025 года.Отчет также рассматривает влияние военной подготовки, проводимой Великобританией и другими странами для украинских солдат. Около 89% участников обучения заявили, что чувствуют себя лучше подготовленными к боевым условиям, но некоторым по-прежнему не хватает навыков использования беспилотников, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Вооружения, УКРАИНА, ЗАПАД
Щедрая душа. Британия подарила Украине оружие, которому место на помойке
BI: Британия подарила Киеву технику, которую следовало отправить в утиль
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ.
Великобритания передала Украине старое военное оборудование и технику, которые следовало бы выбросить, пишет
издание Business Insider со ссылкой на данные Счетной палаты страны.
"Великобритания передала Украине военное снаряжение и технику настолько старые, что их следовало бы выбросить", — сказано в материале.
Отмечается, что Великобритания отдала приоритет старым товарам, подлежащим утилизации или замене. Например, в марте 2022 года было передано 17 010 пар неиспользованных ботинок с истекающим сроком годности.
Стоимость поставленных товаров составляет 171,5 млн фунтов стерлингов. При этом, Великобритания обязалась предоставить Украине 7,8 млрд фунтов стерлингов до марта 2025 года.
Отчет также рассматривает влияние военной подготовки, проводимой Великобританией и другими странами для украинских солдат. Около 89% участников обучения заявили, что чувствуют себя лучше подготовленными к боевым условиям, но некоторым по-прежнему не хватает навыков использования беспилотников, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
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